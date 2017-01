MA KOJE ALPE, ITALIJA, ŠVICARSKA?! Dalmatinci otkrili novu snježnu oazu usred Like i oživjeli turizam

Dok su oni punijih džepova pakirali kofere i hrlili preko granice na zimovanje, Dalmatinci su usred Like otkrili novu snježnu oazu koju sada svakog vikenda pohodi više od 2000 turista.

Malo ličko naselje Lovinac koje broji jedva tisuću stanovnika ovih dana itekako odiše optimizmom. I zato ima i razloga. Svakoga vikenda Lovinac pohodi oko 2000 turista, koji su prema pisanju Slobodne Dalmacije, zbog nedostataka novca umjesto zimovališta u Italiji i Švicarskoj biraju tamošnje brdo Cvitušu koje su Lovinčani pretvorili u sanjkalište i i opremili vučnicom, snježnim topom, ralicom za poravnavanje snijega i ponudom domaćih proizvoda za piće i jelo.

Destljećima se radilo na tome da Lovinac postane izletište, ali osim planova i želja malo se odmaknulo, dok se posla nije uhvatio Hrvoje Račić koji je s općinarima zasukao rukave i uložio stotinu tisuća eura iz siromašnog općinskog proračuna u razvoj lovinačkog turizma, osnovao agenciju “Lito” za cjelogodišnji turizam i ustanovio već spomenutu Cvitušu, koja vikendima privlači kolone vozila i na stotine izletnika, ponajviše iz Dalmacije.

Račić danas kaže kako su na temelju lanjskog iskustva naučili kako treba raditi pa su ove godine i unaprijedili poslovanje. “Sada pravimo umjetni snijeg, palo je i nešto prirodnog snijega, pokrenuli smo ugostiteljstvo, u međuvremenu smo napravili zipline i sada to postaje polako cjelogodišnje izletište. Posljednjih nekoliko vikenda tamo je totalni urnebes, ni mi nismo bili spremni da će nahrupiti toliko ljudi, ali ne možemo reći da nam je žao i uigravamo se da to dobro odradimo”. opisuje Račić mjesto u kojem su danas otvoreni i hosteli, apartmani te se razvija obiteljski turizam.



Ogroman potencijal

Tu je već i 250 kilometara biciklističkih staza, rent-a-bike, otvoreni su novi ugostiteljski objekti i stvara se prava turistička ponuda usred dojučerašnjeg – ničega! “Mi prepoznajemo potencijal našega kraja. Puno toga ovdje nije lako napraviti jer je ovaj prostor ostao bez ljudi. Neki Liku nazivaju zelenom pustinjom, koja je od nekadašnjih 250 tisuća stanovnika došla na samo 40 tisuća stanovnika, i to na 10 posto teritorija Hrvatske, što su strašne brojke. Teško je stvarati bez ljudi, ali ipak se može”, kaže Račić.

“S druge strane, potencijal Like i naše općine je što smo blizu mora i jako dobro povezani zahvaljujući autocesti. Mi smo na 20 minuta do mora, na 45 minuta do Zadra, što je svakako značajno. To je naš potencijal koji možemo koristiti u ljetnom i zimskom periodu. Ljeti sve više ljudi želi ljetovati u kontinentalnom dijelu, te ići dnevno na kupanje na more, a spavati u ugodnim, prohladnim ličkim noćima. U zimskom razdoblju opet veliki dio Dalmacije, zadarske, šibenske i splitske, želi doći na sanjkanje, tako da radimo čitave godine”, ističe Račić koji u tom ličkom turizmu pokušava brendirati i tamošnji krumpir te ostale domaće proizvode i spojiti turizam s ponudom tog kraja.

Napominje kako na proljeće planiraju uvesti dodatne adrenalinske sadržaje da Cvituša bude u pravom smislu riječi cjelogodišnje izletište, koje će dovesti još više izletnika od kojih već sad polovica dolazi iz inozemstva.