LUKSUZNI HRVATSKI HOTELI U POHODU NA NEŠTO NOVO: Rade cijelu godinu, puni su i naplaćuju 1100 eura za noć

Okupljeni u Grupaciju jedinstvenih luksuznih hotela pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, 16 naših malih jadranskih hotela s vrlo specifičnom uslugom i pričom, ponudilo je svjetskom tržištu jedinstveni hrvatski luksuzni brand pod nazivom “Stories” – Priče.

Kako piše Slobodna Dalmacija, drukčija i miljama daleko od masovnog industrijskog turizma, “Stories” je velika priča o malim luksuznim hotelima. U njoj su se našli i svjetskom tržištu najizbirljivijih gostiju ponudili oni koji su po strogim kriterijima odabrani da budu dio te priče koja će se, naravno, širiti.

16 veličanstvenih

Za početak su svoje mjesto u “Stories” – jedinstvenim hrvatskim hotelima našli “Villa Dubrovnik”, hotel “Kazbek” i “The Pucić Palace” iz Dubrovnika, hotel “Adriana” iz Hvara, “Adriatic” iz Rovinja, “Villa Meneghetti” iz Bala, “San Rocco” iz Brtonigle, “Valamar Isabella” iz Poreča, Palača “Lešić Dimitri” iz Korčule, “Alhambra” iz Malog Lošinja, “Bevanda” i “Navis” iz Opatije, “Vestibul Palace” iz Splita, “Life Palace” iz Šibenika, “Matinis Marchi” iz Maslinice na Šolti i “Bastion” iz Zadra.

Uglavnom su to hoteli koji pružaju vrhunsku uslugu i s najmanje četiri ili pet zvjezdica, prepoznatljivi u dizajnu, povijesnoj priči ili posebnim doživljajima.



‘Okupljanje u jedinstveni hrvatski brend hotela donijet će iskorak na tržištu koje upravo traži hotele drukčije od svega što su vidjeli i doživjeli. Radi se o klijenteli koja voli putovati i na putovanjima otkrivati i upoznavati zemlju u koju su stigli. Oni upravo traže takve jedinstvene i originalne hotele.

U svijetu postoje poznate turističke grupacije koje imaju iste visoke kriterije odabira i neki naši članovi su dio njihovih lista te se nalaze među “Small Luxury Hotels of the World”, “Conde Nast Golden List”, “Relais Chateau”, “Leading Hotels of the World”… Da bi se stiglo na te liste treba imati najmanje dva originalna doživljaja koja hotel pruža i mi smo slijedili te kriterije’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Nenad Nizić, vlasnik splitskog hotela “Vestibul Palace” i predsjednik novoosnovane grupacije.

Pomna selekcija

Pomnim odabirom stigli su do brojke 16, a nekim zainteresiranim hotelima morali su se zahvaliti jer jednostavno nisu na razini koja se traži.

‘Mi nemamo problema s punjenjem, svi radimo cijelu godinu i u prosjeku imamo prihod po sobi od oko 60 tisuća eura, ali prostora za bolju popunjenost uvijek ima. Upravo preko “Stories” želimo privući goste izvan sezone, posebno u segmentu gourmet doživljaja i kulture, jer su dva restorana hotela iz ove grupacije i na listu preporučenih od strane “Michelina”.

Imamo i za hrvatske pojmove iznadprosječnu zaposlenost po sobi, jer kvaliteta usluge traži veliki broj ljudi. Na hotel od deset soba zapošljavamo 25 ljudi, a cijene koje postižemo su u rasponu od 250 eura za noć do čak 1100 eura za noćenje’, rekao je Nizić.

U Ministarstvu turizma i HTZ-u naišli su na odličnu suradnju i razumijevanje pa već pripremaju zajedničke radionice za agente u New Yorku i Londonu, kao i nastupe na sajmovima luksuznog turizma u Nici. Plan je nadalje da se u “Stories” uključe i najbolje hrvatske vile koje bi bile dio jedinstvene turističke ponude luksuza i ekskluzivne usluge.