LUDO VRIJEME: Danas jaka južina, kiša i temperature do +15, a sutra snijeg – pogledajte gdje su ga najavili

Danas će južina biti još izraženija nego posljednjih blagdanskih dana, jugo će još pojačati na olujno, s orkanskim udarima u drugom dijelu dana. Na Jadranu i predjelima uz Jadran moglo bi biti povremene kiše. Nepovoljnim biometeorološkim prilikama doprinijet će i za ovo doba godine uistinu neprimjereno visoka temperatura zraka – i jutarnja i poslijepodnevna, koja će u većini krajeva biti između 10 i 15 °C, prognoziraju meteorolozi HRT-a. Meteoalarm DHMZ-a izdao je žuto i narančasto upozorenje zbog najavljenih olujnih udara vjetra.

Slavonija, Baranja i Srijem danas će biti sunčani i topli, poslijepodnevna bi temperatura mogla doseći 15 stupnjeva Celzijeva. Puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar, ponegdje s jakim udarima.



Relativno vjetrovito, uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar bit će i u središnjoj Hrvatskoj. U početku će prevladavati sunčano, a poslijepodne porast naoblake, do kraja dana u najzapadnijim krajevima i kiša. Najniža temperatura između 3 i 5 °C, a najviša 12 do 15 °C.

Najoblačnije i najkišovitije bit će u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu. Mjestimično je moguća i obilna kiša s grmljaviom. Temperatura u gorju uglavnom od 4 do 9 °C, u unutrašnjosti Istre 6 do 11 °C, a na Jadranu 9 do 14 °C.

Dalmacija će biti umjereno do pretežno oblačna, s više kiše nego jučer, ali i jače jugo. Od sredine dana mjestimično olujno jugo. Temperatura zraka većinom od 10 do 15 stupnjeva, a u unutrašnjosti Dalmacije ujutro oko 6 °C. Jug Hrvatske bit će promjenjiv, s kraćim sunčanim razdobljima. Jugo će biti nešto slabije nego drugdje na Jadranu, no valja upozoriti na olujne udare i jače valovito more, posebno na otvorenom dijelu. Temperatura će se kretati između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih.

Sutra će biti pretežno oblačno s povremenim oborinama i hladnije. Na kopnu će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, naprije u gorju, potom i u nekim nizinama. Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom i obilnija oborina, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i susnježice ili snijeg nošen vjetrom. Na Jadranu će jako jugo i južni vjetar okretati na sjeverozapadni i buru, naprije na sjevernom dijelu, dok će u unutrašnjosti umjeren do jak jugoistočni i južni okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 14, prema noći osjetno hladnije, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).