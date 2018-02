LUDE CIFRE: Ramljakovi strani savjetnici dobit će vrtoglave iznose, ali i diskrecijsku naknadu od 500.000 eura

Vidljivo je, primjerice, da je domaći odvjetnički ured Buterin i Posavec biti plaćen prema domaćoj tarifi, dok će savjetnička tvrtka PJT, koja je do sada predstavljala američki Knighthead, mjesečno dobiti 100.000 eura. Tu su i transakcijska naknada od 3,5 milijuna eura i diskrecijska naknada od 500.000 eura.

Nakon što se ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić sastala s Vladinim izvanrednim povjerenikom za Agrokor Antom Ramljakom i od njega zatražila zaštitu radnih mjesta i istovremeno rekla da je propitivanje izbora savjetnika politički cirkus, u javnost je izašao dokument u kojem stoje jako visoke cifre za savjetovanje, a u dokumentu piše i tko bi sve mogao sudjelovati u savjetovanju. N1 javlja da su vidljive i velike razlike između plaća domaćih i stranih konzultanata.

Velike razlike u plaćanju domaćih i stranih savjetnika?

Iz dokumenta kojeg je objavio N1 vidljivo je, primjerice, da Će domaći odvjetnički ured Buterin i Posavec biti plaćen prema domaćoj tarifi, dok će savjetnička tvrtka PJT, koja je do sada predstavljala američki Knighthead, mjesečno dobiti 100.000 eura. Tu su i transakcijska naknada od 3,5 milijuna eura i diskrecijska naknada od 500.000 eura. Prema nekim informacijama iz Agrokora, to su samo prijedlozi Vjerovničkog vijeća koji još nisu usvojeni, no u svakom se slučaju radi o vrtoglavim iznosima. Istovremeno, iz Vlade nema odgovora o tome, a Martina Dalić danas je rekla da je propitkivanje izbora savjetnika ‘politički cirkus’, a na pitanje o tome tko je pisao Lex Agrokor i dalje nije odgovorila.

Sve je komentirala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je rekla da je ostala šokirana informacijom da Agrokor isplaćuje za savjetovanje 250 tisuća kuna bivšoj tvrtki izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. ‘Ako je to tako držim da je to duboko nemoralno jer taj iznos koji ta tvrtka dobije za tjedan dana je puno veći od iznosa koji prosječni hrvatski radnik zaradi u godinu dana’, rekla je.

Uskoro završava angažman Ante Ramljaka

Ostalo je još samo nekoliko mjeseci do kraja izvanredne uprave Agrokora, a u to vrijeme Ante Ramljak mora pripremiti nagodbu kojom će se završiti njegov angažman. Prva kompanija u Europi i treća u svijetu koja se bavi traženjem talentiranih menadžera, Egon Zehnder, trebala bi pronaći kadrove koji će voditi novi Agrokor, nakon nagodbe. Ta će tvrtka za pronalazak ovih kadrova Agrokoru dobro naplatiti. Radi se o 220.000-300.000 eura za pronalazak izvršenog direktora, 70.000 otpada na potragu za predsjednikom Nadzornog odbora, 60.000 eura za prvog i drugog člana tog tijela te 50.000 eura za treću i četvrtu osobu. Tu su i drugi dodatni troškovi pa bi sve zajedno Agrokor za pronalazak novog vodstva mogao platiti 4,6 milijuna kuna, što uz PDV stvara cifru od čak 5,8 milijuna kuna.

