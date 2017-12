LOVRINOVIĆ: ‘U tijeku je tiha privatizacija posljednje hrvatske banke… To je jedna perfidna igra’

Riječ je o prijedlozima da se postojećim dioničarima u potpunosti da isključivo pravo na dokapitalizaciju.

Saborski zastupnik Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) ustvrdio je u srijedu da se Vlada, poput Svetog Nikole, tihom privatizacijom HPB-a – posljednje hrvatske banke, potpuno odriče upravljanja hrvatskim financijskim sustavom i zapravo postaje taocem neupravljanja bankarskim sustavom zemlje.

“U rujnu 2015. država je dokapitalizacijom HPB-a od strane mirovinskih fondova smanjila svoj udio na 73 posto. Ovog petka na Skupštini HPB-a će odlukom o novoj dokapitalizaciji, država gotovo izgubiti većinsko vlasništvo”, rekao je Lovrinović u Saboru, a priopćila stranka Promijenimo Hrvatsku.

Dokapitalizacija

Pojasnio je da se radi o prijedlozima da se postojećim dioničarima u potpunosti da isključivo pravo na dokapitalizaciju i da će pravo na upis dionica u prvom krugu imati isključivo privatni ulagatelji.



“S minimalnih 300 milijuna kuna udio mirovinskih fondova povećava se sa sadašnjih 24 posto na 38 posto, a ukoliko se upiše svih 600 milijuna, udio raste na 49 posto. Zanimljivo da su iz procesa dokapitalizacije HPB-a isključeni građani zbog visokog limita kupnje paketa dionica. Tako je bilo i u slučajevima svih ranije privatiziranih banaka”, rekao je Lovrinović.

Ocijenio je da se dokapitalizacija radi na brzinu i to ne zbog regulatornih zahtjeva HNB-a.

“Dokapitalizacija se provodi kako bi se spasila neuspješno sanirana Jadranska banka, što je zapravo uloga DAB-a. Osim što se država ponovno igra mirovinama svih hrvatskih građana, prisiljava HPB koji je na tržištu, donositi odluke protiv poslovne logike i u konačnici prepušta posljednju značajnu hrvatsku banku u privatne ruke”, naglasio je Lovrinović.

Građani i društvo su na koljenima

Dok građani i hrvatsko gospodarstvo, kaže taj zastupnik, stenje pod teretom iznimno visokih kamata i naknada u usporedbi s ostalim EU zemljama, unatoč višegodišnjoj ponudi jeftinog novca na europskom tržištu, sada će se i HPB tome prepustiti.

Iznio je podatak da su banke prošle godine ostvarile više od 5 milijardi kuna čiste dobiti što je naviše još od krize prije 9 godina.

“Nitko ne spori da je dobro da ostvaruju dobit, ali je vrijeme da to počnu vraćati u hrvatsko gospodarstvo kroz povoljnije kredite za poduzetnike. Moram naglasiti da su banke 20 posto dobiti ostvarile zahvaljujući višim kamatama i većim zaradama od provizija i naknada”, kazao je.

Izmjena strukture NO-a

Jedna od najvažnijih novina je da se želi promijeniti struktura i broj članova NO, na način kao i kod INA-MOL-a da većinski vlasnik ne donosi više ključne odluke i da su mu oduzeta upravljačka prava iako ima većinski udjel, kaže Lovrinović i ocjenjuje da je “to perfidna igra”. “Javnost je naoko mirna jer država ima većinski udio, a upravljačka prava idu manjinskom dioničaru kroz izmjenu statuta i prava glasanja”, objasnio je.

Nije sporno da predstavnici manjinskih dioničara imenuju svoje članove u NO, no u dioničarskim društvima ključne odluke bi trebao donositi većinski vlasnik, a to je još uvijek država Hrvatska. Osim ako se ovakvom manipulacijom to pravo ne ospori, zaključio je Lovrinović.

HPB, umjesto da kao državna banka bude “pogonsko gorivo” razvoja hrvatskog gospodarstva, da se kroz nju stimuliraju proizvodnja, te mala i srednja privatna poduzeća, ona se godinama, tvrdi Lovrinović, sustavno uništava kako bi se u konačnici privatizirala po već prokušanom modelu privatizacije INA-MOL.

Istaknuo je da se suverenost jedne zemlje ogleda i kroz jak bankarski sustav koji Vlada u maniri lošeg gospodara kojemu nije stalo do svoje djece predaje u ruke tko zna koga i taj će u konačnici gledati svoj, a ne interes društva u cjelini.