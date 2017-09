OVAKO JE LOVREN U SUDNICI PRAVDAO PROMJENU ISKAZA: ‘Kći mi je bila na operaciji kada su me odveli u USKOK. Ružno su se ponašali prema meni’

U petak je nastavljeno suđenje bivšem čelniku GNK Dinama Zdravku Mamiću i trojici okrivljenika na osječkom Županijskom sudu gdje je pred suca izašao Dejan Lovren, koji je u ovom postupku trebao svjedočiti još 14. lipnja, dan nakon Luke Modrića, no tada je došlo do prepirke između okrivljenika Zdravka Mamića i njegovih odvjetnika zbog čega je suđenje prekinuto.

Nekoliko dijelova troipolsatnog svjedočenja hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena na suđenju Zdravku Mamiću i ostalima na osječkom Županijskom sudu USKOK je u petak ocijenio odstupanjem od iskaza u istrazi 2016. godine, a Mamić je, nakon glasnog komentiranja Lovrenog iskaza bez dopuštenja Sudskog vijeća, sukladno ranijem upozorenju, udaljen iz sudnice do okončanja dokaznog postupka.

Na glavnoj raspravi Lovren je ustvrdio kako se ne sjeća točno kada je potpisao aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja u slučaju prelaska iz GNK Dinama u neki drugi klub, ali sigurno daleko ranije nego 2009. godine, i to nedugo nakon potpisivanja ugovora o profesionalnom igranju s Dinamom 2007. godine.





Ponovno potpisao već potpisani aneks

Na takvu tvrdnju reagirao je zamjenik ravnateljice USKOK-a Tonči Petković predočivši svjedokov iskaz iz prošlogodišnje istrage kada je naveo da je aneks ugovora o podjeli transfera potpisao dva, tri mjeseca prije odlaska u francuski Lyon, u siječnju 2010., odnosno da je aneks o podjeli transfera potpisao negdje u rujnu ili listopadu 2009. godine.

Lovren je pojasnio kako je 2009. godine, nakon što je obaviješten da se za njega zanimaju klubovi Tottenham i Lyon od Mamića tražio povećanje godišnje plaće na 250.000 eura, što je Mamić odbio objasnivši da su to već riješili potpisivanjem aneksa ugovora o profesionalnom igranju, i da je tada, u rujnu ili listopadu 2009. godine, ponovno potpisao aneks ugovora, koji je već bio ranije potpisan 2007. godine.

Na upit zašto je ponovno potpisao taj aneks Lovren je ustvrdio kako mu je Dinamova tajnica Vlatka Peras rekla da mora ponovno potpisati aneks ugovora iz 2007. godine, ali s izmijenjenim tekstom, jer je Mamić tražio da se isplata njegova dijela transfera ne isplaćuje u inozemstvo, kako je ranije bilo predviđeno, nego u Hrvatskoj.

Dok je Lovren objašnjavao okolnosti sklapanja tih aneksa ugovora, Mamić je ustao sa svoga sjedišta i počeo glasno komentirati Lovrenov iskaz, uzvikujući: “Pa to je taj”. S obzirom na to da je uzeo riječ bez dopuštenja Sudskog vijeća, predsjednik Vijeća, sudac Darko Krušlin, Mamića je udaljio iz sudnice do okončanja dokaznog postupka.

Hoćete li moje krvi i džigerice?

“Jeste sad sretni svi? Koliko manipulirate svi svjedoka. Hoćete li moje krvi i džigerice? Sramite se svi koliko vas ima”, galamio je Mamić prije izlaska iz sudnice.

U nastavku iskaza Lovren je rekao da je financijski aspekt njegova igranja u Dinamu vodila njegova majka Silva Lovren, koja je s Mamićem dogovorala pojedinosti potpisivanja ugovora o profesionalnom igranju i pripadajućih aneksa.

Nije se mogao sjetiti aneksa ugovora od 4. siječnja 2010. godine, kojim mu je isplaćeno 82.500 eura, a nakon što mu je predočen, potvrdio je kako ga je potpisala njegova majka, koja je imala punomoć na gotovo sve račune, a da se on s time nije bavio, niti se sjeća da mu je ona o tome nešto pričala.

Potvrdio je kako je majci dao punomoć za potpisivanje aneksa, ali nije znao objasniti zašto je punomoć ovjerena tek 15. siječnja, 11. dana nakon potpisivanja aneksa, i nije bio siguran odnosi li se ta punomoć na potpisivanje upravo toga aneksa ugovora.

Nisam bio obaviješten od kluba koliko bi iznosilo transferno obeštećenje za moj prelazak u Lyon, koji bi trebao pripasti Dinamu, jer sam tu informaciju saznao naknadno iz medija. Ali znam da je meni Dinamo uplatio 50 posto toga transfera, što je skupa s plaćenim porezom iznosilo 4,2 milijuna eura, ustvrdio je Lovren.

Zabunio se jer mu je majka stalno slala neku dokumentaciju

Dodao je kako je do isplate došlo tek godinu i pol nakon transfera, nakon što je Dinamu i Mamiću slao dopise da mu se isplati njegov dio transfera. Nije se mogao sjetiti je li dopis poslao putem telefaxa ili elektronskom poštom, no napomenuo je kako je od Marija Mamića dobio usmeni odgovor da će mu novac biti isplaćen, ali u Dinamu imaju problema s likvidnošću.

Odstupanjem od iskaza u istrazi USKOK je ocijenio i dio Lovrenova svjedočenja u kojem je naveo kako je u trenutku kada mu je isplaćen njegov dio transfera, u ožujku 2011. godine, o čemu ga je obavijestila tajnica Peras, bio u Hrvatskoj, te da je otvorio račun u Erste banci.

Predočen mu je iskaz dan USKOK-u, u kojem je naveo da je tada bio u Francuskoj, u Lyonu, pa nije mogao osobno otvoriti račun u banci i otići po novac koji mu je bio isplaćen, već je nazvao majku Silvu Lovren da to provjeri, a ona ga je izvijestila da je taj novac zaista uplaćen.

Na današnjoj raspravi Lovren je priznao kako je to rekao, ali se u tome trenutku zabunio jer je njegova majka vodila dosta stvari, što se tiče opunomoćenja u bankama.

To što sam rekao odnosilo se na kredit, koji sam uzimao za stan, jer mi je majka stalno slala neku dokumentaciju, a istina je da sam u vrijeme otvaranja računa bio u Hrvatskoj, jer sam osobno otvorio račun, i tim računom sam raspolagao, ustvrdio je Lovren.

Na upite optužbe Lovren je odgovorio kako se ne sjeća je li u vrijeme kada mu je taj novac isplaćen, u ožujku 2011. godine, imao obveza u Lyonu, rekavši da u ožujku uvijek bude okupljanje nogometne reprezentacije, ali se ne sjeća rasporeda i detalja, a također se ne sjeća je li na tome računu imao još neku transakciju, jer je “imao dosta računa”.

Novac od transfera proslijedio Zoranu Mamiću

Izvijestio je kako je novac od transfera proslijedio Zoranu Mamiću, koji ga je zamolio za zajam, obrazlažući to potrebama poslovnih ulaganja, te da mu je, nakon što je dobio sredstva, novac i posudio.

Iako je naveo da je sa Zoranom Mamićem sklopio ugovor o pozajmici isti dan kada mu je i posudio novac, na intervenciju USKOK-a ponovno mu je predočen iskaz iz istrage kada je rekao da su u vezi toga sastavili ugovor, kako mu se čini, “dva do tri mjeseca nakon pozajmice, i to u Zagrebu”.

“Kad su me pozvali na ispitivanje kći mi je bila u bolnici na operaciji. privatnim letom sam došao u Zagreb, gdje sam bio šest sati na ispitivanju, meni u tom trenutku mozak nije funkcionirao. Kada sam se sredio, i nakon što sam porazgovarao s majkom, čini mi se da se događaj odigrao ovako kako sam danas rekao”, kazao je.

USKOK je reagirao i na Lovrenovu tvrdnju da u porukama menadžeru Nikkyju Arturu Vuksanu preko mobilnih aplikacija, nije komentirao istragu koja se vodi protiv Mamića, te mu predočio poruku Vuksanu iz 2015. godine, u kojoj navodi: “A kada vam svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih iz prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas”.

Poruku sam poslao jer sam bio razočaran i ljutit postupanjem Marija Mamića i Vuksana, koji su me ismijavali zbog moje ozljede, iako sam bio spreman bez razmišljanja pomoći Zoranu Mamiću s posudbom novca, ali i Zdravku Mamiću, u svezi jamčevine koju je trebalo prikupiti, pojasnio je Lovren.

Tijekom trajanja postupka kontaktirao sam sa Zdravkom Mamićem, ali nismo razgovarali o načinu na koji ću ovdje svjedočiti, rekao je Lovren, na čije je svjedočenje USKOK uložio primjedbu, smatrajući ga nevjerodostojnim.

U nastavku glavne rasprave očekuje se svjedočenje Lovrenovih roditelja, majke Silve i oca Saše Lovrena.

TIJEK SVJEDOČENJA DEJANA LOVRENA PROČITAJTE U NASTAVKU:

13:40 Nakon tri i pol sata završeno je ispitivanje svjedoka Dejana Lovrena u postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića. USKOK je uložio primjedbu na Lovrenov iskaz, objasnivši kako smatraju njegov iskaz nevjerodostojnim. Sudsko vijeće odlučilo je odbiti prijedlog USKOK-a.

Nakon Dejana Lovrena na klupu za svjedoke sjedaju njegovi roditelji Saša i Silva Lovren.

13:30 Pred sudskim vijećem je pročitana SMS poruka koju je Lovren 27. listopada 2015. godine poslao Nikkyju Vuksanu. Ne da mi se. Trebat ćete i vi mene. Svi ste kao iznenađeni, nitko ne zna ništa o mojoj ozljedi. Ti i Mario ste najbolje upućeni u moju ozljedu. Ne mora se mene je*** na taj način i praviti me idiotom. Znaš da neće biti dobro kad ja poludim.

Pred sucem Županijskog suda pročitana je još jedna poruka u kojoj stoji: A kad vama svima dođe situacija do grla u vezi sra*** sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas.

Lovren je za poruku kazao kako ona nema veze s postupkom koji je u tijeku te je u tom trenutku želio pomoći Zdravku Mamiću oko isplate jamčevine.

Lovren objasnjava svoju poruku Nikkyju Vuksanu: nema veze s ovim postupkom, a htio sam pomoci Zdravku Mamicu oko jamcevine #n1info https://t.co/UjKC2lO6tf — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

13:05 Što se tiče dinamike uplata ranije spomenutih 2,3 milijuna eura od strane Marija Mamića, Lovren se nije mogao točno sjetiti kako je ona tekla. Rekao je da se to odvijalo uplatama na strani račun, ‘2012. ili 2013. godine’. Lovren novac potražuje i od Zorana Mamića, kojem je novac posudio, i od Marija Mamića, koji je na sebe preuzeo obvezu povrata tog novca.

12:30 Dejan Lovren ponovno je promijenio iskaz u odnosu na onaj iz veljače kada je kazao da je prilikom transfernog obeštećenja bio u Lyonu. Danas je kazao kako je bio u Hrvatskoj kada ga je tajnica Peras nazvala da će mu novac biti isplaćen te je otišao u Erste banku i otvorio račun.

Tužitelj mu je tada predočio iskaz iz veljače u kojem stoji izjava: ‘U svezi isplate moga dijela obeštećenja mogu reći da sam tada bio u Lyonu i nazvala me tajnica kazavši da mi je novac isplaćen ili da će ubrzo biti isplaćen. Nakon toga nazvao sam majku da to provjeri i ona me izvijestila da je novac uistinu isplaćen. Tada sam bio u Lyonu, pa nisam mogao otići u banku u kojoj mi je taj novac bio isplaćen.’

Lovren je to komentirao riječima da se zabunio te da je pobrkao stvari jer je njegova majka vodila veliki broj njegovih računa.

‘Rekao sam to, ali to se odnosilo na kredit za stan. Ja sam mislio da sam tada bio u Francuskoj, ali nisam, jer sam taj dan bio u Hrvatskoj’, ponovio je Lovren.

Na pitanje može li se sjetiti koliko je ostao u Hrvatskoj nakon što mu je novac uplaćen, Lovren je kazao da ne može. Ponovio je da mu je taj novac uplaćen početkom ožujka 2011. godine, radilo se o gotovo 26 milijuna kuna koje je potom proslijedio Zoranu Mamiću.

‘Bili smo suigrači i prijatelji i on me zamolio da mu posudim novac. Rekao sam mu da ću to moći kada mi Dinamo uplati, ali ne znam zašto je njemu novac trebao. Posudio sam mu bez razmišljanja i proslijedio sam mu novac isti dan, a tada smo sklopili i ugovor o pozajmici’, rekao je Lovren.

Ponovno promijenio iskaz

Potom mu je ponovno predočen dio iskaza u USKOK-u, u kojem je kazao drugačije.

‘Sastavili smo ugovor o pozajmici, barem mi se tako čini. Taj ugovor smo, čini mi se, sastavili dva, tri mjeseca nakon što sam mu proslijedio pozajmicu’, rekao je Lovren u iskazu USKOK-u u veljači što je Lovren danas komentirao kako se kasnije sjetio da je isti dan proslijedio novac.

Potom je sucu kazao da je tog dana njegova kći bila na operaciji kada su ga izvukli iz bolnice i odveli na ispitivanje.

‘Šest sati sam bio na ispitivanju i nakon proteka vremena kada mi se sve sleglo, kada sam razgovarao s majkom, čini mi se da se događaj odigrao ovako kako sam danas opisao. Ružno su se prema meni ponašali’, rekao je Lovren te je dodao da je sa Zoranom dogovorio rok povrata do 2017. godine.

Zoran mu je, kaže, s 2012. na 2013. vratio 500.000 eura, no ostatak nije mogao vratiti jer je imao bračnih problema. Tada je dug na sebe preuzeo Mario Mamić koji mu je vratio 2,3 milijuna eura. S obzirom na to da je i on bio blokiran, Zoran mu je prije nekoliko mjeseci vratio još 300.000 eura.

Lovren je ustvrdio kako mu duguju još 400.000 eura.

Lovren: Brigu o povratku duga Zorana Mamica preuzeo je Mario Mamic tako da sam na neki nacin to potrazivao od obojice #n1info pic.twitter.com/RpbKQ01EEW — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

11:35 Upitan kako je tekao transfer u Lyon Lovren je rekao da mu je prvo Mario Mamić rekao da ga Lyon želi, a onda ga je Zdravko pozvao i rekao da je transfer završen i da odlazi.

‘U Francusku su sa mnom išli Mario Mamić, Damir Vrbanović i Miroslav Blažević jr. kao prevoditelj, a tamo su nas primili predsjednik Lyona Jean-Michel Aulas, sportski direktor Bernard Lacombe te još neki meni nepoznati ljudi, pretpostavljam Lyonovi odvjetnici. Zastupao me M. Mamić, koji je uz mene skoro cijelu moju karijeru’, rekao je Lovren.

Potom je dodao kako nije imao nikakvih saznanja o iznosu kojeg Lyon mora platiti Dinamu za njegov transfer.

‘O iznosu sam saznao iz medija. Ne znam o kojem se iznosu radilo jer su tu bili uključeni bonusi. Znam da je Dinamo na moj račun uplatio 25,5 milijuna kuna temeljem našeg ugovora o podjeli transfera, a platili su i oko 5,5 milijuna kuna poreza. Dakle, ukupno oko 4,2 milijuna eura’, kazao je Lovren.

Iznos od transfera, kaže Lovren, uplaćen mu je godinu i pol nakon samog transfera. Kazao je kako su iz Dinama objasnili da imaju problem s likvidnošću te da je zbog toga isplata toliko kasnila.

Lovren: o iznosu svog transfera u Lyon doznao sam iz medija, ali sjecam se da mi je Dinamo uplatio 4,2 mil. eura (s porezom) #n1info — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

Istražitelj je potom Lovrena upitao kako je znao koliko tražiti od Dinama ako nije bio upućen u iznos transfera, na što je Lovren odgovorio da mu je te informacije otkrio Mario Mamić s kojim je bio u kontaktu.

11:27 – Sudac Krušlin upozorio je odvjetnike Zdravka Mamića nakon što su prosvjedovali tvrdeći da tužiteljstvo pogrešno tumači podatke. Tužitelji su Lovrenu predočili aneks ugovora o povećanju plaće koji je zaključen 19. siječnja 2007., dok se u aneksu o podjeli transfera navodi da se radi o ugovoru koji je potpisan 1. siječnja 2007.

‘Nemojte to raditi. Pogledajte ovjeru HNS-a’, kazao je Mamićev odvjetnik, no sudac ga poziva da svoja pitanja i primjedbe izlože kada dođu na red.

Lovren je potom kazao kako se sjeća da je predočene anekse potpisao, no razliku s datumima nije znao objasniti.

‘Možda se ta punomoć odnosila na nešto drugo, ne mogu to objasniti jer ne znam’, kazao je.

11:20 – Lovren je kazao da se ne sjeća je li dobio primjerak aneksa iz 2009. godine te kako bi to mogla znati njegova majka koja je vodila brigu o tome. Potom je kazao i da misli da je na potpisivanju aneksa 2007. bila prisutna i njegova majka, a aneks na potpis mu je dala Vlatka Peras.

S obzirom na to da je od tada prošlo mnogo vremena, Lovren kaže da ne zna posjeduje li još uvijek primjerak tog ugovora.

Na pitanje sjeća li se aneksa od 4. siječnja 2010. po kojem mu je isplaćeno 82.500 eura, kazao je: ‘Ne mogu se sjetiti toga’.

Nakon toga mu je predočen taj ugovor. Potpisala ga je Silva Lovren, a Dejan je objasnio kako je ona imala punomoć na sve račune i brinula o njima.

Lovrenu je potom predočena navedena punomoć na kojoj je uočena jedna zanimljivost, a to je da je aneks koji nosi datum 4. siječnja 2010., potpisala Lovrenova majka koja je imala punomoć, kako je Lovren kazao, no predočena punomoć ovjerena je tek 15. siječnja 2010. – 11 dana nakon potpisivanja ugovor.

11:05 – Zdravko Mamić demonstrativno je napustio sudnicu, a zbog ranijih upozorenja o ponašanju Mamić je sa rasprave izbačen do okončanja postupka.

11:00 – Odvjetnik Zdravka Mamića zatražio je da se pročita cijeli iskaz, a ne samo njegov dio nakon čega su USKOK-ovi istražitelji predočili iskaz iz veljače Dejanu Lovrenu koji je kazao kako je točno da je to izjavio.

‘Tražio sam od Mamića veću plaću, uz obrazloženje da već imamo riješeno pitanje potpisanim aneksom. Rekao sam USKOK-u da sam nešto potpisao, ali potpisao sam isti aneks ugovora koji je već ranije bio potpisan. Ja i majka smo zatražili povećanje plaće na 250 tisuća eura. Zdravko je to odbio. Rekao je da već imam dogovorenih 50 posto od transfera koji smo ranije dogovorili. Pristao sam na plaću od deset tisuća eura te sam u rujnu i listopadu zaključio aneks o povećanju plaće’, kazao je Lovren.

Na pitanje zašto je ponovno potpisivao aneks ako je isti već imao, Lovren je kazao da je primio poziv da mora doći u klub ponovno potpisati aneks iz 2007. godine u kojem se nalazio izmijenjeni tekst. Objašnjeno mu je, kazao je Lovren, da to mora učiniti zbog toga što Zdravko Mamić traži da se isplata njegova dijela transfera isplaćuje na hrvatski račun, a ne na račun u inozemstvu.

‘Zato sam 2009. potpisao isti aneks kao i 2007., a razlika između ta dva aneksa bila je upravo u tome gdje će se izvršiti uplata – u RH ili u inozemstvu. Tijekom 2007. nisam imao otvorene račune u inozemstvu’, kazao je Lovren.

Na taj se iskaz Zdravko Mamić uznemirio te krenuo s prosvjedovanjem.

‘To nije pitanje, to je navođenje i manipuliranje svjedoka’, rekao je Mamić.

Lovrenu je potom predočen primjerak jednog aneksa, a tužitelj ga pita je li to aneks iz 2007. ili 2009. godine na što je Lovren kazao da je to očito aneks iz 2007. godine.

Uznemiren iskazom Dejana Lovrena, Zdravko Mamić ustao je sa stolice te počeo na glas komentirati tijek suđenja.

‘Jeste sad sretni svi koliko manipulirate svjedokom. Hoćete krvi moje, hoćete džigerice moje. Sramtite se svi koliko vas ima’, vikuo je Mamić sucu te izašao iz sudnice.

10:36 – Istražitelji USKOK-a upozorili su Lovrena da je upravo kazao kako je sporni aneks ugovora u prvom iskazu pred USKOK-om potpisao 2009. godine, dok sada tvrdi da je to bilo 2007. godine.

Potom mu je predočen iskaz koji je dao pred USKOK-om 18. veljače:

‘Pravo na polovicu transfera stekao sam temeljem aneksa kojeg sam potpisao 2-3 mjeseca prije nego što sam iz Dinama otišao u Lyon. S njima sam ugovor potpisao u siječnju 2010., pa sam onda ovaj ankes potpisao u rujnu ili listopadu 2009. Tada me je Mario Mamić obavijestio kako su za mene zainteresirani Lyon i Tottenham, pa sam tražio povećanja plaće, koja je tada bila 6000 eura. Smatrao sam da imam pravo na 250.000 eura godišnje, ali Mamić je to odbio. S obzirom da sam znao da neki igrači imaju dogovor o podjeli transfera, to sam tražio i za sebe, na što je Mamić pristao. Taj aneks mi je na potpis dala tajnica Vlatka Peras i u njezinom uredu sam ga potpisao. Ponavljam da sam ga potpisao u rujnu ili listopadu 2009., tri mjeseca prije prelaska u Lyon’.

‘Sjećam se da sam to rekao, ali radilo se o tome da sam potpisao isti aneks ugovora kakav je bio 2007. Nakon spoznaje da su neki klubovi zainteresirani za mene, s majkom sam otišao do Zdravka i tražio 250.000 eura godišnje, što je on odbio kazavši da ionako imamo dogovor o podjeli transfera. Pristao sam na povećanje plaće na 10.000 eura i to je taj aneks ugovora kojeg sam potpisao u rujnu ili listopadu 2009.’, kazao je Lovren objašnjavajući sucu na što je mislio.

Lovren u iskazu Uskoku rekao da je sporni aneks potpisao tijekom 2009., sada pred sudom kaze da je aneks potpisao bitno prije 2009. #n1info — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

10:30 Prilikom ispitivanja, Dejan Lovren je kazao da je prvi put u Dinamo došao s 14 godina, a prvi profesionalni ugovor potpisao je 2007., kada je imao 17 godina.

Iako je u to vrijeme bio maloljetan, kako je kazao pred sudom u Osijeku, Lovrenovi roditelji nisu nazočili potpisivanju tog ugovora.

Pred Sudom je kazao da su tog dana ugovore potpisali i Pokrivač, Tadić, Schildenfeld i Sammir.

‘Mislim da nisam tražio posebne uvjete. Mislim da sam imao plaću tri tisuće eura bruto i neke bonuse. To je vodila moja majka Silva. Bio sam zadovoljan s ugovorom’, kazao je Lovren te dodao da je u ime Dinama ugovor potpisao Zdravko Mamić koji je bio u dogovoru s njegovom majkom.

Nakon 2007. godine, potpisao je još mnogo ugovora, a do odlaska u Lyon, kazao je, potpisao je nekoliko aneksa ugovora o povećanju plaće.

Na pitanje je li potpisao još koji profesionalni ugovor, Lovren je kazao da je – 2007. godine.

Jeste li potpisali nakon toga profesionalni ugovor o igranju s Dinamom, upitali su ga USKOK-ovi istražitalji na što je Lovren odgovorio da je potpisivao aneks.

Na pitanje da opiše kako je došlo do potpisivanja aneksa o podjeli transfernog obeštećenja, Lovren je kazao da je sve poslove u vezi tih ugovora i aneksa vodila njegova majka.

‘Sjećam se da je moja majka vodila razgovore sa Zdravkom Mamićem. Pričali su da mi aneksom pripadne 50 posto transfernog obeštećenja, znam da je to dogovorila. Siguran sam da sam aneks potpisao daleko prije 2009. godine, nedugo nakon potpisivanja profesionalnog ugovora’, kazao je.

10:20 USKOK-ovi tužitelji tvrde da je Lovren svjedočenjem odstupio od prvog iskaza kojeg su mu predočili.

Uskok tvrdi da je Lovren svjedocenjem odstupio od prvog iskaza koji mu se upravo predocava #n1info — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

10:10 – Počelo je suđenje, a na klupu za svjedoke prvi je sjeo Dejan Lovren. Sudac Krušlin preventivno je upozorio Zdravka Mamića da pripazi na svoje ponašanje tijekom današnjeg ročišta.

Lovren svjedoci prije roditelja, Zoran Mamic nije dosao. Sudac preventivno upozorio Zdravka Mamica na ponasanje u sudnici #n1info — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

10:00 Otac Dejana Lovrena, Saša Lovren, na Županijski sud u Osijeku stigao je vidno uznemiren te je vikao na reportere koji su ga htjeli fotografirati.

‘Ne snimaj me, jesi čula! Samo još jednom da te vidim, tužit ću te!’, kazao je Lovrenov otac novinarki Indexa.

9:55 Zdravko Mamić stigao je na Županijski sud u Osijeku. Hodajući na štakama, u Sud je ušao u pratnji svojih odvjetnika. Zoran Mamić nije došao.

9:40 Dejan Lovren u pratnji je roditelja stigao na osječki Županijski sud gdje se nastavlja suđenje braći Mamić. Lovren je, uz Luku Modrića, koji je pred sudom svjedočio 13. lipnja, jedan od krunskih svjedoka u suđenju protiv braće Mamić koju se tereti da su GNK Dinamo oštetili za najmanje 116 milijuna kuna.

Svakog se trenutka očekuje i dolazak Zdravka Mamića, koji, iako nedavno ranjen, nije otkazao svoj dolazak na današnje ročište. Oko Županijskog suda u Osijeku već je stiglo nekoliko pripadnika pravosudnih snaga i policajaca iz Osijeka, ali i iz Zagreba.

U 10 sati na osječkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Zoranu i Zdravku Mamiću te Damiru Vrbanoviću, a pred suca danas izlazi nogometaš Liverpoola Dejan Lovren koji je morao svjedočiti još u lipnju kada je suđenje prekinuto nakon što je Mamić verbalno napao svoje odvjetnike, Jadranku Sloković i Čedu Prodanovića, te im potom otkazao punomoć za zastupanje.

Tada je svjedočio i Lovrenov otac koji je na pitanje je li sudjelovao u transferu kazao da je sa Zdravkom Mamićem najviše pregovarala njegova žena, koja je potom njega samo obavještavala o svemu.

SLOKOVIĆ I PRODANOVIĆ S MAMIĆIMA RASKINULI SVE PUNOMOĆI U SVIM PREDMETIMA: ‘Pod ovim uvjetima nećemo sudjelovati u ovome’

Zbog nedavnog incidenta u kojem je upucan u nogu, na sigurnost Zdravka Mamića u Osijeku pazi nekoliko pripadnika pravosudnih snaga kao i policajci koji su u Osijek stigli iz Zagreba.

Policija ispred Zupanijskog suda u Osijeku uoci nastavka sudjenja Zdravku Mamicu na kojem se ocekuje svjedocenje Dejana Lovrena #n1info pic.twitter.com/ir5LHIHdzT — Antonio Zavada (@azavada) September 1, 2017

Iako ranjen, Mamić nije otkazao svoj dolazak na ročište u Osijeku jer ne želi propustiti svjedočenje Dejana Lovrena, koji je uz igrača Luku Modrića, jedan od krunskih svjedoka u ovom suđenju u kojem su Zdravko i Zoran Mamić, Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar optuženi za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama. Predmet je optužnice, među ostalim, i Lovrenov transfer iz Dinama u Olympique Lyonnais.

Lovren potpisao aneks iako je već potpisao i raskid ugovora

Damir Vrbanović se tereti da je početkom 2011. godine potpisao aneks ugovora o profesionalnom igranju po kojemu je Lovren imao pravo na polovicu iznosa od transfera iz Dinama u francuski klub. Tužitelji tvrde da je to učinjeno iako se znalo da je Lovren 15. siječnja 2010. potpisao raskid ugovora kojim potvrđuje da nema nikakvih potraživanja prema Dinamu.

Prema optužnici, aneks je potpisan početkom 2011. godine, no na njemu je datum 9. siječnja 2007. godine. Zdravko Mamić je potom, u ime Dinama, podigao 32,56 milijuna kuna kredita. Vrbanović i on naložili su, potom, da se s računa Dinama na Lovrenov račun isplati 25,9 milijuna kuna, na što je Dinamo morao platiti još 5,5 milijuna kuna poreza. Cijeli isplaćeni iznos mu je Dejan Lovren, tereti se, proslijedio na račun Zorana Mamića. Zoran Mamić je, navodi optužba, podigao 1,8 milijuna kuna i zadržao za sebe, a 24,8 milijuna idućih je dana, u dva navrata, uplatio ponovno na račun Dinama, kao povrat spomenute pozajmice.