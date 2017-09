Slovenski parlamentarac Žan Mahnić uzburkao je duhove rekavši kako želi da se policiji u Savudrijskoj vali pridruži i vojska. Na tu je temu čak sazvao i sjednicu slovenskog parlamentarnog odbora za pitanja obrane.

SLOVENSKI POLITIČAR OTVORENO PRIČA O RATU: ‘Hrvatska šalje brodove sa specijalcima, bit će konflikta’

Iako je njegove prijetnje i u Sloveniji i u Hrvatskoj malo tko ozbiljno shvatio, umirovljeni admiral Davor Domezet Lošo je tu situaciju prokomentirao na portalu Direktno.hr.

Rekao je da je “u geostrateškom smislu, Slovenija samo privjesak Hrvatske i ništa više od toga”, i da “na takvo 17 godina dugo ucjenjivanje Hrvatske, koje zapravo traje još od Domovinskog rata, Hrvatska može odgovoriti na jedini način na koji oni razumiju – a to je za oktavu više”.



“Čime bi oni nama uopće prijetili?”, pita se Domazet-Lošo, ističući da Hrvatska ima najbolje pješake na svijetu.

“Hrvatski bi pješaci za 48 sati mogli ući u Ljubljanu”, kaže Lošo i dodaje:

“Arbitražna presuda pseudopravna je agresija Slovenije i Europske komisije na Hrvatsku. Ako oni tobože pripremaju neku vojsku, to je samo dodatni politički pritisak”.

No, čak ni Lošo ne misli da bi Hrvatska sada trebala zaratiti sa Slovenijom.

“U ovome slučaju, ne treba ništa zaoštravati, jer gospodari kaosa hoće kaos u Hrvatskoj. U tom kontekstu treba gledati sve ovo što se događa, od požara do ploča, fašista, antifašista, ustaša, neustaša i svega ostaloga. To je unutarnji kaos, i Slovenija to hoće iskoristiti jer joj se čini da je Hrvatska slaba”, smatra Davor Domezet Lošo.

Ovakva Lošina analiza, a posebice izjava o pješacima koji bi za 48 sati mogli ući u Ljubljanu, jako je iživcirala SDP-ovca Bojana Glavaševića, koji je Loši na Twitteru vrlo jasno rekao što misli o njemu.

“Autom smo u Ljubljani za 1,5 sati – za dobar koncert, drage ljude i veselje. A brkatim generalima i ostalima željnima rata mogu samo reći – odjebite”, napisao je Glavašević u svojoj objavi.