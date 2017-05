LOKALNI NOVINAR OTKRIO: ‘Belupova tvornica koju je Plenković jučer otvorio počinje raditi tek u listopadu. Razumljivo – izbori su blizu’

Premijer Andrej Plenković jučer je svečano pustio u pogon novu Belupovu tvornicu lijekova vrijednu pola milijarde kuna. Kako je to izgledalo novinari nisu uspjeli doznati jer ih tamo nije bilo. Čelni ljudi koprivničke kompanije obrazložili su to poslovnom tajnom i potrebom da se od konkurencije sakrije čime će ih sve Belupo tući na tržištu.

NAJVEĆA GREENFIELD INVESTICIJA U HRVATSKOJ: Otvorena nova tvornica Belupa vrijedna pola milijarde kuna

“Zato je u novu tvornicu nahrupila sva sila lokalnih i nacionalnih političara. Njima menadžeri Podravke i Belupa potpuno vjeruju. Oni sigurno neće otkriti marke i serijske brojeve strojeva za štancanje lijekova. Kome uopće vjerovati ako ne članu gradskog odbora križevačkog HDZ-a i čelniku podravske općinske podorganizacije autohtonih pravaša. Oni vam tajnu mogu držati do posljednjeg daha. Već zamišljamo kako gorile izraelske Teve u nekom vlažnom podrumu muče hadezeove lokalne odličnike. A ovi ne popuštaju”, napisao je posprdno na portalu Koprivnički.info Robert Mihaljević.

No, to i nije najzanimljiviji dio priče. Ispostavilo se, naime, da će nova tvornica biti u punom pogonu tek u – listopadu. Priznao je to i šef Belupa, rekavši da još nemaju sve dozvole za proizvodnju za tržište, ali da će ih do jeseni dobiti.



“Plenki je tvornicu danas ipak otvorio. Razumljivo. Izborna je kampanja, a Koprivnica mu je toliko važna da će doći podržati svoje kandidate samo ako se u tom gradu događa nešto krupno. Da nije otvorenja tvornice Belupa, vraga bi se on danas fotkao s kandidatom za gradonačelnika Papcem i dožupanom Sobotom. Radije bi vadio mast mostovcima negdje oko Stona. Ili Pelješca. Do kojeg most samo što nije stigao”, piše Mihaljević.

Zanimljvo je i to da na svečano otvorenje pogona uopće nije pozvan bivši predsjednik uprave Podravke Zvonimir Mršić i njegova također bivša menadžerska ekipa.

“A Mrle (Mršić op.ur.) je – mogu vam to posvjedočiti gotovo iz prve ruke – silne bitke vodio s mirovinskim fondovima da se Belupove tvornice uopće izgrade. Mirovinci, većinski vlasnici Podravke, i dan-danas smatraju kako ova računica s Belupom teško može držati vodu. Ali, bila su takva politička vremena. Pritisnuli ih Mrle, Račanov ministar Crkvenac i tadašnji premijer Milanović, pa su na koncu morali popustiti. Tvornice su danas tu, u Koprivnici. Ali, Mrle svejedno nije dobio pozivnicu”, prokomentirao je i ovaj detalj Robert Mihaljević.

“Sve mogu shvatiti. Da je izborna kampanja. Da su nove tvornice najveći mamac da Plenković dođe u Koprivnicu. Pa makar proizvodnja počela u listopadu. Ali, da na svečanost otvorenja nije pozvan čovjek za čijeg je mandata tvornica niknula od prve lopate do zadnjeg stroja – to mi je teško probavljivo”, zaključio je koprivnički novinar uz konstataciju da je njegova Koprivnica “uvijek bila pristojan i civiliziran grad”.