LJUTITI PERNAR NAPUSTIO SJEDNICU SABORSKOG ODBORA: ‘Tko je ta straža, pa oni su u rangu kuharica!’

Sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav prekinuta je danas nakon što su je napustili članovi SDP-a čime je izgubila kvorum. No, prije toga ljutito ju je napustio i Ivan Pernar o čijem se izbacivanju iz Sabora, kao i o izbacivanju Ivana Sinčića raspravljalo na sjednici.

“Stražar je osoblje i to je kao da kuharica skoči i oduzme mobitel zastupniku. Zanima me hoće li biti sankcioniran. Kad sam bio izabran za zastupnika, mislio sam, dobro, sad ću moći slobodno govoriti. A onda dođe gospodin Reiner i kaže: A ne, ne možete vi o tome raspravljati. Zašto ja kao zastupnik moram prijetiti svaki put da ću napraviti cirkus da bih mogao govoriti. Sinčić nije saborski trol koji se javlja svakih pet minuta nego jednom u mjesec dana. A onda kad govori prekida ga se non stop.

Gospodin Reiner vodi sjednice na nakaradni način, a Sabor će pod njegovim diktatom i dalje biti mjesto cirkusa. Htio bih reći da je praksa u kojoj se zastupniku otima mobitel od strane saborske straže kojem nije nikakva stegovna mjera izrečena jednostavno, ne apsurdna nego nedopustiva. To je isto kao da ja sad dođem do gospodina Podolnjaka i istrgnem mu mobitel iz ruku. S tim da sam ja barem, na neki način, ravan njemu”, kazao je Ivan Pernar prije napuštanja sjednice upitavši hoće li biti kakvih stegovih mjera.

Na njegov govor reagirao je SDP-ovac Tomislav Saucha. “Došli ste na kraju, vjerujem da ste imali dobre namjere. Već smo te teme prežvakali. Ovo kada ste rekli da kao uzmete mobitel Podolnjaka jer ste ravni, kao tko je sad ta straža oni su u rangu čistačica”, kazao je Saucha dodajući kako je to “ružno zvučalo”. Potom je Pernar ponavljajući kako straža nema ovlasti oduzimati mobitele napustio sjednicu.



O tom je nešto ranije govorio i Orast Miljenić. “Ne mislim da sad stvari trebamo prebacivati na Stražu, iako je ovo apsolutno prekoračenje ovlasti, ali ovo se ne smije ponoviti nikome. Straži ne smije pasti na pamet staviti ruku na zastupnika, ili bez naloga bilo kome što oduzimati. Ovo je prvorazredni skandal. Predsjedništvo Sabora se treba ispričati, na čelu s predsjednikom”, kazao je.

Situaciju u kojoj se našao obrazložio je i Ivan Sničić. “Ako netko minutu govori o nečemu što nije tema, treba ga upozoriti, ali ne nakon 30 sekundi. Neki od nas vole malo šire obrazlagati. Konketna situacija s mobitelom – bilo je to pretjerivanje Straže, kao da su se bojali da će biti snimani, Odbor ovo treba shvatiti kao pretjerivanje, a Straža se treba ispričati zbog toga. Pozivam Odbor da stane u zaštitu zastupnika”, kazao je Sinčić na što je Arsen Bauk dodao kako su i u toj stranci nezadovoljni vođenjem sjednice Željka Reinera te da će ukoliko se pitanje prekidanja govora zastupnika ne riješi svaki put dolaziti na Odbor s istim primjedbama o koima će se svaki put nanovo raspravljati.

Robert Podolnjak je kazao kako on predlaže da se pravila vezana uz oduzimanje osobnih stvari zastupnika, poput mobitela, uvrste u Poslovnik.