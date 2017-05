LJUTITI KUPAC PROZVAO HRVATSKI KAUFLAND: ‘Zašto ovdje izrabljujete radnice, a u Njemačkoj ne?’

Jedan je kupac na Facebook stranici Kauflanda objavio pritužbu vezanu za radno vrijeme trgovine. Optužio je Kaufland za izrabljivanje radnica. Iako inače odgovaraju na upite kupaca, ovog puta ništa nisu komentirali.

‘Gospodo, ne baš draga, da li je moguće da Kaufland u matičnoj zemlji radi normalno do 20 h, a u Hrvatskoj izrabljujete radnike i radnice da rintaju do 21h, a u Zagrebu i do 23h?’, upitao je jedan građanin te priložio fotografiju.

Kupac inače živi u Njemačkoj te je ugledao radno vrijeme koje je drugačije od onog u Hrvatskoj pa se zapitao kako to da radnice ondje imaju smjenu do 20, dok se u Hrvatskoj radi dulje. Naime, Kaufland na pojedinim lokacijama radi čak do 23 sata.