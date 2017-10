LJUTITA UMIROVLJENICA NAPALA JANDROKOVIĆA: ‘Zastupnicima koji se ne pojave u sabornici skine se 150 kuna s plaće, pa to je ništa!’

Ovogodišnje druženje s građanima u Saboru povodom Dana neovisnosti RH zasigurno neće ostati u najboljem sjećanju predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću kojeg je jedna starija gospođa “napala” zbog polupraznih saborskih klupa koje se redovito mogu vidjeti za vrijeme trajanja sjednica.

“Kolike plaće dobiju zastupnici koji ne dolaze na posao?”, upitala je jedna umirovljenica Jandrokovića koji se odmah išao pravdati time da je uvedemo novčano kažnjavanje zastupnika koji neopravdano izostanu s radnog mjesta. Dodao je i da veliki broj zastupnika ipak dolazi na posao, ali ne sjede u sabornici, ako na dnevnom redu nije tema iz njihovog područja rada već su na odborima ili kabinetima, piše 24 sata.

No, starija gospođa se nije dala smesti pa je Jandrokoviću brže – bolje replicirala:



“Zastupnicima se skine 150 kuna s plaće pa to je ništa. Kad bi se meni s mirovine skinuo taj iznos to bi bilo puno. Sabor ne traje od ponedjeljka do petka, ima slobodnih dana kad mogu odbori raditi. Deset posto zastupnika je pretežno u sabornici dok traje sjednica”, uzvratila je ona na što se Jandroković jednostavno odlučio “povući” pa je samo ustvrdio kako “ne postoji način da se nekog natjera da radi, ako on to ne želi”.

Možda bi zanimljiva rasprava išla i dalje da u tom trenutku na druženje nije stigao premijer Andrej Plenković u pratnji ministara. Kao što Jandroković nije uspio izbjeći pitanje o zastupnicima koji eskiviraju svoje radne obveze, tako ni premijer nije mogao proći bez odgovora na pitanje što Vlada planira napraviti za Slavoniju i za zaustavljanje dramatičnog iseljavanja građana.

Plenković je odgovorio ” da je demografska obnova ključno gospodarsko i radno pitanje te da je Vladin plan proračunskim, privatnim, ali i novcem iz EU fondova “okrenuti tu stranicu”.

Domaćinu nedjeljne manifestacije, Jandrokoviću, pridružio se i potpredsjednik Željko Reiner te 10-ak HDZ-ovih zastupnika, a ozbiljna pitanja, Jandroković je ‘omekšavao’ ležernijim komentarima.

U jednom trenutku učinilo mu se da jedan dječak diže pločicu za repliku pa ga je upitao želi li replicirati, no dječak je odgovorio da ne zna što to znači.

“Ima i puno zastupnika koji isto ne znaju”, primjetio je predsjednik Sabora i ‘zaradio’ pljesak brojnih građana.

Predsjednik Sabora na kraju je izjavio kako sabornica nikad nije bila punija te kako je ovo jedan od načina da se popravi negativan imidž Sabora i zastupnika dok je premijer Plenković dodao kako s ovolikim kvorumom, da je bilo glasanje, ne bi imali problem s izborom Ustavnih sudaca.