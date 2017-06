LJUDI SU BIJESNI ZBOG SITUACIJE NA BAČVICAMA: ‘Ma da imam milijune ne bih platila te silne novce, još će početi naplaćivati ulaz’

Plaže diljem hrvatske obale svakim su danom sve punije, a s dolaskom gostiju sve je više ležaljki kojima koncesionari zatrpavaju obalu. Ljudima to baš i nije najbolje sjelo.

Nikša Ivanović, direktor koncesionarske tvrtke “Bačvice plaža”, kazao je kako ta plaža živi cijelu godinu.

‘Cijelu godinu se borimo i radimo da bismo dočekali sezonu, ali ne samo za ljeto jer ova plaža živi cijelu godinu. Stalno ulažemo u Bačvice, sve ono što uprihodimo ulažemo natrag u obnavljanje, čistoću i zelenilo, a uzorkovanje mora provodimo svakih 15 dana. Nadam se da je ovaj događaj dokaz da se trudimo zadovoljiti sve parametre čistoće, sigurnosti, zabave za djecu i umirovljenike. Nekad bude velika gužva, posebno u danima “Ultre” ili kada su u luci kruzeri s velikim brojem gostiju, ali sa svojim djelatnicima i zaštitarima mi to nekako reguliramo tako da svi imaju svoje mjesto pod suncem’, rekao je Ivanović za Slobodnu Dalmaciju.

Novi planovi

Na upit o planovima, Ivanović je najavio novi beton i širenje na potezu od “Željezničara” do same plaže te spajanje izvora na jednu cijev kojim će ta pitka voda ići dublje u more.



Ležaljke i suncobrani po cijeni od 70 kuna odbijaju domaće turiste i njima se na neki način privatizira dio plaže, smatraju mnogi, no Ivanović kaže – i koncesionari moraju od nečega živjeti te da se svakog ljeta moraju uložiti velika sredstva, ali i kako je iluzorno očekivati da će gost platiti noćenje u hotelu 400 eura a da mu se na kupalištu ne nudi nešto veći komfor.

Iako bi trebale biti na hrpi, ležaljke su uglavnom raširene po plaži i platou. Građane ta činjenica jako ‘žulja’.

Komentari građana

‘Ma da imam miljune ne bi platila tih 70 kuna koliko traže za ležaljku. Iz principa. Ne vidin neko poboljšanje, osim ako oni boljin ne zovu novi sloj betona. Nitko ne upozorava na to da još malo pa nećemo imat od ležaljki di stavit ni šugaman. Nadamo se da neće skoro doć do situacije da nan počnu i naplaćivati ulazak na plažu kad se otvore svi ovi hoteli naokolo’, rekla je Bosiljka.

‘Tim cijenama jasno poručuju kako na tom dijelu plaže nema mista za domaći svit, nego da žele samo imućne strance.

Domaći svit triba bi se na Bačvicama osjećat ugodno bez obzira na platežnu moć, ipak je ovo naše’, rekao je Petar.

‘Samo da ne privatiziraju Bačvice’

‘Bolje je, malo se popravilo stanje, prije su ljudi ostajali bez prstiju prilikom ulaska ili izlaska iz mora. Zna se dogoditi da počnu puštati glasnu glazbu pa potjeraju ljude, jer tko želi na plaži biti kao da je na koncertu. Ovo je najčišće kupalište u Splitu, ljudi ne znaju da pijesak apsorbira nečistoću. Ležaljke su na prevelikoj površini, ali najvažnije je da Bačvice ostanu otvorene za sve, da se ne privatiziraju’, rekao je umirovljenik Stanko.

‘Ma jesu oni malo to betonirali, ali pogledajte ove rupe. Na njima svaki dan ljudi zapinju. Već 60 godina sam tu na Bačvicama, ali tek zadnjih sezona doživljavamo da od ležaljki jedva možete ući u more. Privuku ih gotovo do tuševa. Nije mi jasno ni zbog čega vodu gase od desetog mjeseca do lipnja, i samo jedan tuš. Vikendom je tolika gužva da se ne isplati niti dolaziti’, kazao je Jozo.

‘Plaža je dosta prljava’

‘Najstariji su vam ovdje od sedam do deset sati, mi smo koju uru poslije, popijemo kavu kad baš u podne upeče. Glazba iz kafića je uglavnom ugodna, ali nije baš dobro što se sudaraju različiti tonovi sa svih strana. Bez obzira na sve, nema do Bačvica, sezonu kupanja sam počeo u svibnju, a završit ću je najranije 15. studenoga’, rekao je umirovljenik Ivan.

‘Tu smo već nekoliko godina na ljetovanju jer je obitelj mog partnera iz Splita. Plaža je idealna za malu djecu jer nije duboko, more je čisto. Ali šteta što je dosta prljava, ne primjećujem da se nešto posebno promijenilo nabolje od prošle godine. Upozorila bih i na dječje igralište koje nije prilagođeno za tu dob jer je ispod sprava – beton’, kazala je Matea.