LJETO NIJE ZAVRŠILO: Temperature se opet penju preko 35 stupnjeva, evo kako će biti sljedećih dana

Iako se posljednjih nekoliko dana veći dio zemlje ujutro budi na puno nižu temperaturu no što smo navikli cijelo ovo ljeto, to nipošto ne znači da je ljeto pri kraju. Dapače, temperature će se uskoro nastaviti penjati, ponegdje i preko 35 stupnjeva Celzijevih.

Danas će ostati pretežno sunčano i danju vrlo toplo, čak i vruće. Puhat će uglavnom slab vjetar, na Jadranu poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka između kretat će se između 23 i 28 stupnjeva na kopnu, a na Jadranu između 27 i 31 °C.

I sutra će ostati pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. Poslijepodne u zapadnim krajevima unutrašnjosti i u Gorskom kotaru bit će prolazno više oblaka, no zadržat će se uglavnom suho. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu ujutro duž obale samo ponegdje umjerena bura, danju maestral. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 na kopnu, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna između 28 i 32 °C.

A bit će još i toplije.



Sedmodnevna prognoza DHMZ-a daje nam naznake da će temperature u nekim dijelovima zemlje ići i preko 35. Prvenstveno se to odnosi na unutrašnjost, okolicu Zagreba i Siska, a pržit će i na istoku zemlje.