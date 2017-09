LJETO JE GOTOVO, TEMPERATURE IDU PREMA DOLJE: Vrijeme je da pronađete kišobran, kabanicu i gumene čizme – stiže jesen!

S prvim danom mjeseca rujna toplo i vruće vrijeme zamijenit će tmurni oblaci koji će sve ćešće donositi kišu i grmljavinska nevrjemena nad naše krajeve. Čini se kako je ljetu ipak došao kraj, a meteorolozi predviđaju da će prvi rujanski vikend u mnogim krajevima imati prava jesenska obilježja.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda tijekom današnjeg dana na sjeverozapadu zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, a lokalno je moguća i izraženija oborina. U Dalmaciji i Slavoniji zadržat će se pretežno ili bar djelomice sunčano i uglavnom suho, no poslijepodne i tamo može biti ponekog lokalnog pljuska. Puhat će umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno, mjestimice i jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, a u Dalmaciji i Slavoniji i do 32 °C.

VAKULA NAJAVIO KRAJ REKORDNO VRUĆEG LJETA: Već sutra očekujte naoblaku, kišu i znatni pad temperature

Petak će još na istoku zemlje biti većinom vruć i sunčan, a već tijekom poslijepodneva sa zapada stiže naoblaka koja će sa sobom donijeti mjestimičnu kišu i grmljavinu. Uz slab i umjereni vjetar dnevni maksimalac ići će do 32 stupnjeva Celzijevih. Središnju Hrvatsku tijekom petka očekuju malo niže temperature od onih na istoku, a naoblaka će središnji kraj prekriti već tijekom podneva. Posljepodne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a dnevni maksimalac sezat će do 29 stupnjeva Celzijevih.



Velika količina padalina na sjevernom Jadranu

Najviše oblaka bit će na sjevernom dijelu Jadrana i gorju gdje je vjerojatnost za kišu i grmljavinu najveća. Uz jake pljuskove količina kiše ponegdjemože biti i veća od 30 litara po četvornome metru, osobito na širem području Rijeke. Puhat će najprije jugo, zatim i jugozapadnjak, mjestimice vjerojatno i jak, piše HRT.

Na jugu Hrvatske nešto manje oblaka te manja vjerojatnost za kišu. Zadržat će se vrlo toplo i vruće, uz najnižu jutarnju temperaturu zraka od 20 do 23 °C, te najvišu dnevnu od 29 do 32 °C.

Kišna subota

Vikend koji je pred nama bit će sve samo ne ljetni.

Prema prognozi DHMZ-a,u subotu će u većini krajeva prevladavati umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i obilniji pljuskovi i grmljavina koje će donijeti oblaci koji će se nad veći dio naših krajeva proširiti već u petak. Glavninske oborine očekuje se u drugom dijelu dana i tijekom noći na nedjelju. Slab do umjeren jugozapadnjak na kopnu će već ujutro postupno okrenuti na sjeveroistočnjak, u Slavoniji sjeverozapadnjak, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 na kopnu, a od 17 do 22 °C na Jadranu. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, a još u Slavoniji i osobito Dalmaciji od 25 do 30 °C.

Pad temperatura u nedjelju

Oblačna i svježija bit će i nedjelja kada će najviša temperatura u kopnenom području biti uglavnom niža od 20 °C. U većini krajeva temperatura zraka će se kretati između 15 stupnjeva Celzijevih, a pritom će biti i kišovito, ponegdje i uz obilnije pljuskove praćene grmljavinom.

Početkom tjedna nas ponovno očekuje sunčanije i toplije, ali ne i vruće vrijeme. Mjestimične kiše bit će još uglavnom u ponedjeljak, no tada se očekuje i smirivanje vremena. Na Jadranu će od ponedjeljka zapuhati bura ponegdje i jaka, te sjeverozapadnjak. Bure će na sjeveru biti već u nedjelju, kada će još prema jugu puhati jugozapadni i južni vjetar, a u subotu gotovo posvuda jugo.

Sljedećeg nas tjedna očekuje nestabilno vrijeme uz maskimalne temperature do 25 stupnjeva Celzijevih stoga sasvim sigurno možemo reći zbogom ljetu i pozdraviti još jednu jesen.