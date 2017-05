LJETNI VIKEND PRED NAMA: Temperatura skače preko 30 stupnjeva, no neće nedostajati i grmljavinskog nevremena

Ljetne temperature koje su počele u posljednjim danima ovogodišnjeg svibnja nastavit će se i početkom lipnja.

Prosječan datum pojave prvog vrućeg dana godine na postaji Maksimir je za čitavu povijest mjerenja temperature , (od 1949. godine) 11. lipnja. Za 30-godišnje klimatološko razdoblje (1981.-2010) prosječni je datum pojave prvog vrućeg dana pomaknut četiri dana ranije, odnosno na 7. lipnja, piše Crometeo.

Temperature i do 32 stupnja

Danas je u cijeloj zemlji bilo pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te vrlo toplo i vruće, a bilo je i pljuskova s grmoljavinom koji su primjerice u večernjim satima pogodili Karlovac i Zagreb. Temperatura je, pak sezala i do 32 stupnja Celzija, piše DHMZ.

Slične će se temperature nastaviti i sutra, no u unutrašnjosti će biti nestabilnije s promjenjivom naoblakom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu će biti pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, u gorju malo niža, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 °C.



Na Jadranu ljetne temperature

Na Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano i vedro. Noću će puhati burin, a danju umjeren vjetar zapadnjih smjerova. Najviše dnevne temperature bit će od 36 do 31 stupanj, a isto će biti i u petak. U petak će na sjevernom Jadranu ipak biti nešto više oblaka, a postoji i mogućnost manjih pljuskova.

Vedro se očekuje na Jadranu i tijekom vikenda. U subotu poslijepodne na jugu Dalmacije postoji mogućnost slabih i prolaznih pljuskova. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab do umjeren maestral. Od jutra toplije, najviše dnevne od 26 do ljetnih 31°C. U nedjelju će danju puhati slab maestral, a bit će još toplije s najvišom dnevnom temperaturom od 32 stupnja Celzijeva.

U unutrašnjosti sparno uz grmljavinske pljuskove

U unutrašnjosti će od četvrtka doći do malog olakšanja zbog nešto nižih temperatura, a postoji mogućnost za kišu ili grmljavinske pljuskove. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Vrlo toplo, sunčano i sparno bit će u petak u unutrašnjosti, iako i dalje postoji mogućnost za kišu ili grmljavinski pljusak. Vruće i sparno će se nastaviti i tijekom vikenda. Bit će dosta sunca uz temperature oko 30 stupnjeva, no i dalje postoji mogućnost za lokalne grmljavinske nestabilnosti.