LITRA MLIJEKA JEFTINIJA OD LITRE VODE: Pijete li pravo mlijeko ili čudnu mješavinu?

Velik broj hrvatskih proizvođača mlijeka više ni ne razmišlja o davanju svog mlijeka u otkup. Od toga, kažu, imaju samo minuse. Protekle godine mljekarama su isporučili ukupno 490 milijuna kilograma mlijeka, što je pet posto manje nego ranije. Broj isporučitelja pao je na 6700, a 2003. bilo ih je čak 60.000.

Hrvatskom mlijeku konkurenciju stvara ono uvozno koje je uglavnom jeftinije. ‘Često puta po dampinškim cijenama, koje su de facto u nekim slučajevima više od otkupnih cijena”, rekao je Zdravko Barać, v.d. ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije za Dnevnik Nove TV.

Mlijeko jeftinije od vode

Te dampinške cijene su često upola manji iznosi od troškova proizvodnje mlijeka koji iznose 5-6 kuna po litri. Istovremeno imamo situaciju gdje je voda, kupljena u trgovini, jeftinija od mlijeka.

Ovaj problem nelojalne konkurencije i nerealnih cijena novim zakonima želi riješiti Ministarstvo poljoprivrede. Kreće se u kontrolu mlijeka u trgovinama i nove propise.



‘Prije svega, parametre, koji se odnose na patvorenje mlijeka i na parametre kojima bi se utvrđivali mogućnost utvrđivanja mliječnog praha u takvom mlijeku”, dodao je Barać.

Hrvatsko mlijeko apsolutno zadovoljava

Kontrola domaćeg mlijeka, proizvedenog na domaćim farmama provodi godinama i lani, pokazala je kako je 96 posto toga mlijeka zadovoljilo standarde 1. razreda. Dakle, problema s domaćim mlijekom nema, ali ima s uvoznim, jer ga dosad nitko nije kontrolirao.

Ispitivat će se je li mlijeko doista sirovo mlijeko ili mliječna prerađevina – a to znači mliječni prah u koji je dodana voda. Tako bismo trebali znati što pijemo, no pitanje je hoće li to pomoći hrvatskom mljekarstvu.