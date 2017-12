POSEBNA REGULACIJA PROMETA ZBOG PRALJKOVE KOMEMORACIJE: Evo gdje biste mogli zapeti u prometu

Bez obzira što se na komemoraciji očekuje velik broj štovatelja lika i djela Slobodana Praljka, postoje i oni koji se ne slažu s uzdizanjem čovjeka osuđenog za ratni zločin.

Prošlog je tjedna u krugu najbliže obitelji i tek nekolicine bliskih prijatelja na posljednji počinak ispraćen Slobodan Praljak. No, svi njegovi suborci, prijatelji i znanci moći će se od Praljka oprostiti danas na komemoraciji koju točno u podne u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski organizira Hrvatski generalski zbor. Po završetku komemoracije, u 15 sati služit će se i misa zadušnica u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu.

Predsjednik Hrvatskoga generalskog zbora general Pavao Miljavac pretpostavlja da svi zainteresirani neće moći ući u dvoranu pa najavljuje postavljanje videozidova i vani i u dvorani. “Ako bude veći broj ljudi i svi ne stanu u dvoranu, da ljudi mogu vidjeti što se događa”, izjavio je Miljavac.

Nikoga nisu posebno zvali

U javnosti se postavilo i pitanje hoće li se netko iz državnog vrha pojaviti na komemoraciji haškom osuđeniku za ratni zločin.



“Mi nismo nikoga posebno pozivali, znači to je na volju svakog od njih, hoće li doći netko ja ne znam, mi ćemo neko vijeme držati rezervirana mjesta ako bi slučajno netko od dužnosnika došao”, otkrio je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.

Posebna regulacija prometa

No, zna se zato da je policija najavila posebnu regulaciju prometa, a Grad Zagreb osigurao besplatne autobuse za sve one koji će doći na komemoraciju.

Policija je zamolila sve sudionike komemoracije da za parkiranje koriste šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma kod raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Antallove ulice.

Svi će s te lokacije autobusima ZET-a biti prevezeni do KD Vatroslav Lisinski od 9.30 do 11.30 sati u odlasku na komemoraciju, a u povratku do svojih vozila, od 13 do 14.30 sati po završetku komemoracije. Više o regulaciji prometa doznajte OVDJE!

Ima nezadovoljnika

No, bez obzira što se na komemoraciji očekuje velik broj štovatelja lika i djela Slobodana Praljka, postoje i oni koji se ne slažu s uzdizanjem čovjeka osuđenog za ratni zločin. Tako je jučer netko nepoznat uništio plakat s Praljkovim likom na Trgu bana Jelačića, a najavljeno je i paljenje svijeća za sve žrtve zločina koje su počinili pripadnici HVO-a.

U nedjelju se u emisiji Točka na tjedan N1 televizije postavilo pitanje o oduzimanju odličja ljudima koji su pravomoćno osuđeni zbog ratnog zločina.

“To su stvari koje se podrazumijevaju. Ako priznajemo Haški sud, a priznajemo, mislim da tu ne treba biti dvojbe. To je nešto što se treba provesti kao posljedica presude”, rekla je novinarka Ivanka Toma.

Nakon emisije je urednica Točke na tjedan Nataša Božić dobila prijetnje koje je odmah prijavila policiji.

Podsjetimo, Praljak je samoubojstvo izvršio popivši cijanid jer mu je Haški sud potvrdio kaznu od 20 godina zatvora za zločine nad muslimanima u hrvatsko-bošnjačkom sukobu u BiH.