LIJEČNICA NA LOŠEM GLASU: ‘Čekala sam, a ona je dugo telefonom ogovarala kolege. Onda mi je rekla da dođem kad budem imala vremena’

Jedna je Zagrepčanka u Facebook grupi ‘Zakaj volim Špansko’ objavila post u kojem opisuje svoje vrlo negativno iskustvo s liječnicom obiteljske medicine, dr. Jasnom Rodić.

Pacijentica koja je sve objavila na Facebooku nije jedina koja ima pritužbe na tu liječnicu, pa su se ispod njezine objave javili mnogobrojni pacijenti koji su s istom liječnicom imali negativna iskustva.

‘Razgovor je trajao i trajao… Rekla mi je da dođem kad budem imala vremena čekati’

Pacijentica je napisala kako je liječnici zazvonio mobitel čim je ona ušla u njezinu ordinaciju. Liječnica se javila na poziv. Razgovarala je dugo, i to o stvarima koje nisu bile hitne ili neodgodive.

‘Razgovor traje, traje i traje. Voljela bih naglasiti da preko mobitela nije spašavala nečiji život nego sa svojim kolegicom olajava druge kolege itd – sve se jako dobro čulo’, napisala je.



Pacijentica je za nekoliko minuta pitala doktoricu hoće li još dugo telefonirati jer ona već kasni na posao. Reakcija ju je iznenadila. Liječnica joj je samo dala nalaze i rekla joj neka dođe ‘neki drugi put kad bude imala vremena’. Pacijentica je odgovorila da ne ide nikamo, a liječnica je tek tada završila telefonski razgovor.

‘U taj tren ona KONAČNO završava razgovor – vidno iznervirana i kaže mi da oni imaju kontrole i onda je dužna javit se na poziv. I da se ubuduće naručim pa neću morati čekati – ne znam kakve to logike ima. Nakon toga pregled je trajao par sekundi, a na kraju mi je bahato rekla da nisam obavezna imati nju kao liječnicu’, napisala je pacijentica svoje iskustvo s dr. Rodić i zaključila da će svakako potražiti drugog liječnika.

‘Nažalost, sigurna sam da nisam jedina s ovakvim iskustvom. Ovo dijelim s vama jer mi je puna kapa da osoba koja prima pacijente 5 sati dnevno i dobiva plaću od nas poreznih obveznika nije u stanju posvetiti par minuta svome pacijentu i još je na kraju bahata i bezobrazna’, napisano je na Facebooku.

‘Liječi komplekse na nama jadnim pacijentima’

Čini se da ovo nije jedino takvo iskustvo s dr. Rodić pa su se u komentarima javili neki pacijenti koji su također imali loše iskustvo s tom liječnicom.

‘Zbog te bahatosti i prepisivanja Klavocina od 1g (!!!!) na moje glumatanje da dobijem ispričnicu sam i ja otišla već davno. Svaka čast onima koji ju mogu trpit, a pogotovo onima koji misle da ta žena stvarno radi nesto pozitivno po pitanju ičijeg zdravlja’, jedan je od komentara.

‘Tipično za nju!’

‘Ja sam povukao liječnički karton od nje i prešao kod druge doktorice jer 10 godina nismo mogli naći zajednički jezik i točka. Iskompleksirana vidno djetinjstvom liječi svoje komplekse na nama jadnim pacijentima.’

‘Iskustva su loša, od nedavanja potrebnih crvenih uputnica, mijenjanja terapije koju je prepisao specijalist. Postoji cijeli popis nebuloza koje su ljudi s njom prošli. Ako ti treba samo doktor za nešto sitno ok je, a ako se pojaviš dva puta u tjedan dana bit će veselo.’

‘Meni je pije par godina naplatila potvrdu da ne boljem od kroničnih i psihičkih bolesti, 200 kn. A to se ne naplaćuje…. Žalila sam se i HZZO mi je vratio novce…. Drugi put kad mi je opet trebala, opet mi je naplatila i rekla neka se žalim. Poslala me na spirometriju dok sam bila full bolesna i naravno da nisam mogla puhat, samo zato da bi rekla kako imam OPSTRUKTIVNU PLUĆNU BOLEST!!! (da sam imala sad me više ne bi bilo) kako bi mi mogla prepisati doživotno lijek od kojeg očito dobiva proviziju. Kasnije sam sama otišla na pretrage i pluća zdrava ko dren…..tu sam pukla i uzela svoj karton’, napisala je jedna bivša pacijentica dr. Rodić.

‘E da, Rodićka… Imam ju preko 20 godina za doktoricu i svaki put velim sama sebi da se moram negdje prebacit. Jako rijetko idem kod nje pa zaboravim da me iživcira svaki put. I naplaćuje bolesno preglede koji su drugdje ili besplatni ili 4x jeftiniji nego kod nje.’

Uvela telefonsku liniju koja se naplaćuje jer se na obični telefon ‘ne stigne javljati’

Osim loših iskustva pacijenata, Zagreb info piše da ju je jedna pacijentica čak prijavila prije četiri godine, i to zbog uvođenje 060 linije za pacijente, preko koje im je uzimala novac. Naime, minuta telefonskog razgovora preko takve linije koštala je 3 kune i 49 lipa. Liječnica je sve objasnila time da se ne stigne javljati na običan telefon, no za onaj koji se naplaćuje našla je vremena. Onima koji ne žele plaćati poziv, poručila je da čekaju u ordinaciji.

Nakon prijave HZZO-u, dr. Rodić je ipak morala ukinuti tu liniju, no nezadovoljni pacijenti kažu da se godinama ništa nije promijenilo u njezinom pristupu i radu.