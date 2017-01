LIJEČNICA POSLALA KUĆI DJEČAKA S GELERIMA U JETRI: ‘Ne bi dočekao jutro da ga nismo odvezli u bolnicu’

Prava drama događala se na Badnjak na Hvaru. Ondje je 13-godišnjI Simone C. iz Sućuraja teško stradao u eksploziji petarde, piše Index.hr navodeći kako ga je ozlijeđenog primila liječnica u Jelsi na Hitnoj te roditeljima preporučila da ga odvezu kući i sljedećeg dana odvedu u Split.

Dječak je nastradao prilikom ispaljivanja petarde iz stare vodovodne cijevi koju je u tom trenutku držao u ruci. Kada se dogodila eksplozija i dijelovi cijevi zabili mu se u jetra i pluća, djeca su ga u karetu prevezla do rive gdje je teta od njegove majke, koja je medicinska sestra, pozvala Hitnu.

“Ja sam u vrijeme nesreće radila na terminalu Jadrolinije u Splitu, čula sam se s liječnicom oko 19.15 sati. Rekla mi je: ‘Nemojte se brinuti. To je bio mali udarac od petarde. Ovo nije ozbiljno. Probijena je koža, padaju mu tlakovi, ja bih mu dala infuziju, on je u strahu. Neka ode spavati, a sutra u Split na rendgen. Oko 8 su bili nazad u Sućuraju, no za pola sata su me zvali da iz Simonea izlazi krv. Rođak, tata i brat su krenuli gumenjakom na kopno, na pola kanala su ostali bez goriva”, opisuje dramu Simoneova majka Magda Pupačić.

Simone je nakon šest sati ipak stigao u bolnicu u Split. Liječnici su se šokirali vidjevši dječaka s prostrijelnom ranom abdomena, a pretrage su otkrile da je Simoneu u jetri završilo pet gelera te da mu je probijena plućna maramica. Nikome nije bilo jasno zbog čega nije hitno transportiran s Hvara helikopterom.



‘Postoje nejasnoće’

Simoneova majka navodi kako su dječaku očistili rane, zašili ga te stavili dren u pluća.

“Glavna sestra mi je rekla da postoje nejasnoće. Da je doktorica u Jelsi stavila šifru ‘hitno za Split’ pa im nije bilo jasno kako nije doveden ranije”, priča dodajući kako je bolnica odmah pozvala i policiju.

“Pluća mu nisu u redu. Sedam, osam sati to je bila otvorena rana, nakupile su se razne nečistoće. Meni je najvažnije da je on ostao živ. Nisam dobila nikakvo objašnjenje zašto je liječnica na Hvaru tako reagirala i ocijenila da nije u pitanju hitan slučaj. U svakom slučaju, liječnici u Splitu su nam kazali da ga te večeri nismo prebacili u Splitu, iduće jutro ne bi se probudio”, kaže dječakova majka navodeći kako se on oporavlja, ali da još uvijek ima temperaturu.

Policija istražuje slučaj, a ravnatelj Hitne u Splitskoj županiji dr. Leo Luetić navodi kako tek mora vidjeti što se dogodilo. “Nije mi se nitko potužio. Ako je bilo tako kako obitelj tvrdi, onda je to zaista bila zabluda, pogrešna procjena. Moramo vidjeti što se dogodilo”, kazao je.