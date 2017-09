LIDERI OPORBE O PRIJEPORU SA SLOVENIJOM: ‘Plenković bi da poništimo odluku Sabora… A to ne bu išlo. Nismo mi smokvin list za nesposobnu vanjsku politiku’

Uoči sastanka premijera Andreja Plenkovića s liderima oporbe, a vezano uz problem Savudrijske vale, politički čelnici stranaka su komentirali Plenkovićev poziv i samu situaciju sa Slovenijom.

Predsjednik oporbene Hrvatske seljačke stranke HSS Krešo Beljak izjavio je da predsjednik Vlade vjerojatno želi konsenzus o poništenju odluke o izlasku iz arbitraže. “Odluka arbitražnog suda nije jednostrana, ne možemo reći da je Slovenija u tome bila preferirana, to je kompromisna odluka. A čini mi se da je problem to što je Sabor donio odluku da se izlazi iz arbitraže pa bi sada Plenković htio da mi tu odluku u Saboru poništimo”, kazao je Beljak novinarima. “A to ne bu išlo”, dodao je.

UOČI SASTANKA PREMIJERA SA ŠEFOVIMA OPORBE: Procurila karta kompromisnog Plenkovićeva rješenja za Piranski zaljev

HSS ne želi biti smokvin list za nesposobnu hrvatsku vanjsku politiku koja se ne zna postaviti prema Sloveniji, niti prema Mađarskoj, BiH, Srbiji, nastavio je Beljak. “Oni su dobili povjerenje građana da rade, a ako to ne znaju, nek’ raspišu izbore”.



On osobno smatra da sa Slovenijom uopće ne bi trebalo razgovarati dok ne “makne onu grozomornu žicu na granici koja ne služi ničemu, osim za zaplitanje životinja”, rekavši da bi takav potez trebao biti prvi dobrosusjedski čin.

Rješenje u konsenzusu

Komentirajući sjednicu slovenskog parlamentarnog odobra za obranu, Beljak je rekao da ju je sazvao “dječarac kojeg niti u Sloveniji nitko ne shvaća ozbiljno”.

Vođa oporbe, Davor Bernardić iz SDP-a, kazao je da su na sastanak došli kako bi ih premijer informirao o stanju odnosa sa Slovenijom. “Drago mi je da došlo do onoga kad sam prije devet mjeseci pozivao na razgovor oko rješavanja ključnih hrvatskih problema i drago mi je da su premijer i HDZ prepoznali da se važne stvari u RH moraju rješavati konsenzusom”, kazao je Bernardić prije sastanka.

I predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku, Bruna Esih, komentirala je poziv premijera na sastanak. Kazala je da se mora uspostaviti dijalog sa Slovenijom i nastojati stvari rješavati mirnim putem, prenosi N1.

Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a, pohvalio je inicijativu premijera. Za Božu Petrova, predsjednika Mosta, ako postoji želja za iskrenim dijalogom, jedno od rješenja bi bilo uspostavljanje kondominija, zajedničke uprave dok se ne nađe pravedno rješenje. Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke-Reformisti, rekao je kako je arbitražna odluka povoljnija za Hrvatsku nego za Sloveniju. Prema njegovu mišljenju, odluka o medijatoru bi bila dobra. “Ova situacija se zloupotrebljava od strane Slovenije. Zbog beznačajnih stvari imamo značajne štete”, kazao je za HRT Čačić.