LIDER HNS-a ŠTROMAR PRŠTI OPTIMIZMOM: ‘Na sljedeće izbore idemo sami, jako ćemo dobro proći’

Hrvatska narodna stranka (HNS) koja je ljetos iz oporbe pretrčala u vladajući tabor i koalicijom s HDZ-om spasila Vladu Andreja Plenkovića nakon što je iz nje izguran Most.

Predrag Štromar tada je, nakon teatralne ostavke Ivana Vrdoljaka (koji bi se uskoro trebao vratiti na čelo stranke, nap.a.) postao d.d. predsjednika stranke, ali i ministar graditeljstva te potpredsjednik Vlade. U razgovoru za N1 televiziju rekao je da njegova stranka ne strahuje od izbora. Štoviše, na njih planira izaći samostalno.

Tri stvari su im najbitnije: rezultat, rezultat i rezultat

“Mi smo stranka koja je uvijek u anketama na 1,5 kad smo u vladi, 3,5 kad smo u oporbi. Sva sreća pa imamo preferencijalne glasove, pa smo dobili 130.000 preferencijalnih glasova. Mi se na sljedeće izbore priprememo ići sami i jako ćemo dobro proći jer će građani vidjeti tri stvari koje su nama najbitnije. To su rezultat, rezultat i rezultat. I imat ćemo rezultat”, samouvjereno je poručio Štromar.



Suradnju s HDZ-om ocijenio je “dobrom” kazavši kako se “temelji na međusobnom uvažavanju”.

“Rješavamo puno toga i siguran sam da ćemo i dalje raditi na stabilnosti države. Stabilnost države nam je najbitnija zbog potencijalnog rasta gospodarstva”, istaknuo je.

“Tek smo pet mjeseci u Vladi i učinili smo puno”

Jedan od razloga HNS-ovog ulaska u koaliciju s HDZ-om i vladu bila je obrazova reforma, pa je taj resor prilikom rekonstrukcije Vlade pripao njihovoj kandidatkinji Blaženki Divjak.

“Počeli smo s reformama, kvalitenim i kompletnim. Radimo puno i to nije jednostavno, više od 20 godina se pokušava uvesti ta reforma i mi sljedeće godine idemo u to. Posebno stručno povjerenstvo je odradilo svoj dio posla. Novo povjerenstvo će ispunjavati svoje obveze kako treba. Mi imamo rokove i dostižemo ih, to je najbitnije. Tek smo pet mjeseci u Vladi i učinili smo puno. Tisuće novih stipendija, priprema kurikuluma koji je već na reviziji…”, kazao je štromar te dodao rečenicu koju je od ljetos vjerojatno najviše puta izgovorio: “Bez HNS-a ne bi bilo reforme”.

Na pitanje je li zakon o obrazovanju bio kompromis s desnim krilom HDZ-a, Štromar je nedoređeno odgovorio.

“Nas interesiraju građani koji žele kvalitetnu reformu obrazovanja i njih je više od 80 posto. Građanski odgoj je predmet koji treba biti i ako ga netko ne želi slušati, treba mu to i omogućiti. To je u interesu svima, ali budimo pluralno društvo i omogućimo svakome da izabere način obrazovanja koji mu paše. Ne u osnovnim dijelovima, naravno. Mi moramo stići EU.”

“Vlada sporije donosi odluke jer je puno problema”

Što se tiče pozdrava ‘Za dom spremni’, Štromar kaže da će HNS inzistirati na tome da toga više ne bude.

“Pozdrav ‘Za dom spremni’ nije prihvatljiv. Želimo brinuti o svim građanima Hrvatske”, rekao je.

Kazao je i da valja očekivati ratifikaciju Istanbulske konvencije, dodavši da premijer Andrej Plenković “shvaća različitosti i uvažava ih”.

Štromar također ne smatra da je Plenković u klinču između HNS-a i desnog krila HDZ-a te da Vlada stoga sporije donosi neke odluke.

“Mislim da je jednostavno nedostatak vremena u pitanju, a izuzetno puno problema je na dnevnom redu. Ulazak turista i problemi sa Slovenijom, Agrokor, požari… Ne znam što se sve nije dogodilo zadnjih pet mjeseci što je trebalo rješavati. Možda je sad vrijeme da krenemo s tom brzinom. Danas smo razgovarali o tome da se hitno mora ići u ubrzanje reformi i procesa koji su stali”, zaključio je.

