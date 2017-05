LAŽNI SVEĆENIK GODINAMA ‘DIJELIO BLAGOSLOVE’ I SKUPLJAO NOVAC: Jedan bračni par ga je priveo pravdi ‘nogom u stražnjicu’

34-godišnji Jandre Dalić iz Livna deset se godina diljem Hrvatske i susjednih zemalja predstavljao kao svećenik. Kao ‘brat Andrej’ dijelio je blagoslove, a nije propustio uzeti milodare, sve dok ga jedan bračni par nije razotkrio, piše Jutarnji list.

Kako se Nadbiskupija još 2009. ogradila od njegovih prevara, jedan je bračni par iz Zagreba odlučio sam to riješiti. 31-godišnjem Davidu i njegovoj 29-godišnjoj supruzi Marijani sudolo se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu jer su lažnom bratu Andreju, točnije Daliću, prijetili smrću ukoliko se opet pojavi u Zagrebu. Pritom su mu ukrali ruksak, novac, dva mobitela i svećeničku opremu: zlatni kalež, srebrni prsten i pliticu. Pozdravili su ga nogom u stražnjicu. David je zbog svega toga osuđen na godinu zatvora uz tri godine kušnje, a njegova supruga je dobila godinu uvjetno na dvije.

‘Marijana je bila pod njegovim utjecajem, počela se čudno ponašati’

Naime, Dalić se kao lažni svećenik paru predstavio kao isusovac iz Vatikana i egzorcist. Marijana je Dalića upoznala 2014. godine tijekom blagoslova obitelji u Šibeniku. Tada je njezinim roditeljima rekao da ona živi u grijehu sa svojim dečkom.

‘Znao je stvari o mojoj obitelji koje drugi nisu znali’, ispričala je 29-godišnja Marijana.



‘Punac i punica su ga mjesecima hranili i davali mu novac. Uslijed svega, Marijana se, nakon 10 godina veze, počela čudno ponašati i izbacila me iz stana. Bila je pod Jandrinim utjecajem. Totalno sam pukao. Nisam to više mogao gledati, pa sam dogovorio s Marijanom da Jandru dovedemo u stan. Pozvao sam i svoja tri prijatelja jer sam se bojao da će doći naoružan. Nisam mu prijetio nego sam njegove stvari stavio u plahtu. Pregledao sam mu dokumente i vratio mu putovnicu. Puknuo sam ga nekoliko puta, a kada sam vidio da mu teče krv, stao sam. Od 100 eura koje je imao, Marijani sam dao 30 eura. Cilj mi nije bio pokrasti ga već da prestane s varanjem’, rekao je David za Jutarnji list.

Njegova supruga kaže da 30 eura koje je ukrala, ne smatra ukradenima jer je Daliću nekoliko dana ranije dala 200 kuna. Dodala je da su događaji u stanu bili u afektu, a ona i muž su stvari lažnog svećenika strpali u plahtu i bacili u smeće jer su, kako kaže, ‘smrdjele i bile proklete’.

‘Uvukli su me u klopku, istukli su me, uzeli mi stvari i prijetili mi’

Dalić je pak objasnio da je Marijani htio biti podrška u teškim trenucima

‘Kad sam joj došao pred zgradu, na upit je li sama u stanu, rekla je da je, no za mnom su u stan ušla još četvorica muškaraca, a David je izašao iz WC-a. Shvatio sam da sam uvučen u klopku. David me počeo maltretirati. Posjeo me na kauč. Uzeo mi je ruksak, novčanik, mobitele… Najmanje 20 puta me udario šakom u glavu, a nepoznati muškarci su mi kopali po stvarima. David je psovao, govorio mi da će me ubiti te je uzeo neku tvrdu igračku s kojom je nastavio lupati. Krv je počela teći iz glave pa su mi dali ručnik da se obrišem. Otjerali su me bez stvari na ulicu. Marijana je rekla da će unajmiti nekog da me ubije, a David me udario nogom u stražnjicu uz poruku da će me masakrirati ako me vidi u Zagrebu’, ispičao je lažni svećenik.

Dalić se niti na jednom ročištu nije pojavio, a bračni par koji mu je stao na kraj na sva je ročišta dolazio iz Njemačke i sada su zadovoljni što se sve riješilo.

Tvrdio je da je član zajednice koju će Crkva naknadno priznati, radio je na improviziranom štandu gdje je ‘dijelio besplatne blagoslove’ polaganjem ruke na glavu.