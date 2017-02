‘LAVICE’ LOVE PEDOFILE U HRVATSKOJ: ‘Često djecu mame i novcem, u stanju su mjesecima pratiti svoju žrtvu’

Prije nešto više od dva tjedna osnovana je udruga “Lavice – za zaštitu i podršku žrtvama pedofila” koju je osnovalo nekoliko majki prethodno povezanih preko slične grupe na Facebooku.

Potpredsjednica udruge Lavice, Tea Franjčić, Zadranka koja živi u Zagrebu i majka četvero malodobne djece, pokrneula je najprije grupu na Facebooku “Za pomoć i zaštitu žrtava pedofila” nakon što joj je, piše Slobodna Dalmacija, obratila jedna majka čiji je sin postao žrtva pedofila putem društvenih mreža.

Shvatile da mogu puno učiniti pa osnovale udrugu

“Starija osoba preko Fejsa stupila je u kontakt s djecom od 14, 15 godina, njih nekolicinom iz jednog razreda, a možda i s mlađima iako to nismo uspjele ustanoviti. Slala im je grozne poruke. Ali ne samo to, bili su tu pozivi, fotografije, videouratci, skidanje, pokazivanje spolnih organa, pozivi na samozadovoljavanje, apsolutno svašta. Jedna od majki to je otkrila, preuzela je inbox svoga sina, a čovjek je i dalje slao pozive i video na Messenger. Ta se gospođa javila meni, poznajemo se preko jedne druge grupe roditelja koja se u međuvremenu ugasila. Nitko joj nije htio pomoći, nije se imala komu obratiti. Stavila sam taj post na svoj zid da bi se mogao dijeliti javno, vrlo brzo prikupio je dvije tisuće podjela. Tako je počelo. Bilo je to u listopadu prošle godine”, priča Franjčić dodajući kako je pedofil iz ove priče na kraju lociran i priveden u Francuskoj.

Kada su ona i ostale majke uključene u tu grupu shvatile da se preko društvenih mreža može puno učiniti po tom pitanju, odlučile su osnovati udrugu kojoj je na čelu Zagrepčanka Anita Papa, majka dvoje djece.



“To su osobe kojima djeca vjeruju i koji će vam ući u kuću”

Govoreći o pedofilu s početka priče, Papa kaže kako naša policija nije dobro odradila posao i još se ne zna kako će slučaj završiti.

“Ta je osoba stupila u kontakt s hrvatskom djecom iz Francuske, što nije rijetkost. Djeci ovdje preko društvenih mreža javlja se mnogo osoba ne samo iz naše zemlje nego i s cijelog Balkana, iz bivše Jugoslavije. Odakle god bili, treba imati na umu da su to često vrlo lukave, inteligentne osobe, obično u dobi od 25 do 70 godina. Ljudi kažu to su monstrumi. Da, s medicinske strane to jest bolest. Međutim, opasno je što je to često osoba kojoj dijete vjeruje, koja će vam ući u kuću, bit će vam prijatelj”, kaže predsjednica udruge.

Lavice su od osnivanja grupe na Facebooku do danas dobile prijave o pedesetak konkretnih slučajeva, a upozoravaju da osim muškaraca pedofili mogu biti i žene – majke, dadilje kojima su djeca povjerena na čuvanje, osobe u koje dijete ima povjerenja. Žrtve pedofila su i djevojčice i dječaci, piše Slobodna Dalmacija.

“Ljudi često ne znaju što je pedofil. Nama se javi ženska osoba koja kaže kako ima 29 godina i da je maltretira pedofil od 50 godina. Ne, pedofil je samo netko tko seksualno uznemirava ili zlostavlja djecu do 18 godina. Ali, pedofil može biti i maloljetnik ili maloljetnica. Ako zlostavljač ima 17 godina a žrtva 12, on je pedofil. Obično se uzima razlika od pet godina između žrtve i zlostavljača koja označuje da je netko pedofil”, objašnjava Tea Franjčić.

Nakon upoznavanja počnu tražiti slike “cica” i “guza”

Anita Papa objašnjava, pak, kako pedofili djeluju putem interneta.

“Roditelji znaju reći, blokirat ću ga na društvenoj mreži i problem je riješen. U pravilu, svaka takva osoba ima tri profila. Jedan otvori pod imenom, karikiram, Pero Perić, drugi pod imenom Ana Anić, a treći Stipe Stipić. Vi blokirate jedan, a on nastavi komunicirati preko drugog. Ili, onaj prvi uputi na drugoga “ej, to je moja frendica, daj joj se javi“, a “frendica“ priča sve super o prvom i trećem, u biti sve je ista osoba. Na taj način najčešće love one u pubertetu, koji misle da su se rodili s doktoratom. Često komunikacija s djecom počne bezazlenim pitanjem “bok, što ima, koliko imaš godina, u koju školu ideš, meni je 17”. Sve to ide polako onda počne tražiti sličice “cica”, “guza” ili kako to već zovu. Netko to odmah prekine, ali ima i onih koji se “upecaju” i to je ono na što oni računaju. Mogu čekati mjesecima”, kaže Anita Papa.

Upozorava kako su takve osobe u stanju pratiti svoju žrtvu mjesecima, bilo na internetu, bilo izvan interneta. Ako treba, mjesecima će čučati u grmu i gledati na ulaz u školu,

“Često djecu mame i novcem. Nama u kvartu dogodilo se da je muškarac nudio djeci od sedam, osam godina 50 kuna da idu s njim i to usred bijela dana i usred parka. Ima onih koji vrebaju na djecu slabijeg imovinskog stanja. Znamo za slučaj djevojčice iz takve obitelji, kojoj su roditelji starije životne dobi, koja je pristala na neke stvari za par desetaka kuna”, kaže predsjednica udruge Lavice.

“Pravila nema, pitanje je samo sviđa li mu se neko dijete”

Najveći problem ‘Lavice’ vide u važećem Kaznenom zakonu koji je, kažu, prepun propusta i nedorečenosti. Osim smiješno malih kazni za pedofile koje se obično u prosjeku svedu od sedam do devet mjeseci zatvora, apsurdno je, kažu, što se neki oblici spolne zloporabe djece procesuiraju samo ako je riječ o djeci staroj do 15 godina. Primjerice, ugovaranjem susreta preko interneta ili mobitela, dok za zloporabe djece starije od 15 godina to ne vrijedi i većinom ispada da se pedofili sankcioniraju samo ako je došlo do spolnog odnosa.

“Svi moramo biti svjesni da se ovo može dogoditi svakome. Ne pomažu razmišljanja tipa “držimo se pravila, našoj djeci to se ne može dogoditi”. Vjerujte, ovdje pravila nema. Pitanje je samo sviđa li se njemu/njoj neko dijete ili ne”, upozorava Anita Papa.

