KUPUJETE STAN? STRPITE SE DO SRPNJA: Država će vam četiri godine plaćati pola rate kredita, ali pod ovim uvjetima

U četvrtak bi Vlada trebala usvojiti prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koji je ova Vlada najavljivala kao odgovor na ukinute olakšice pri kupnji prve nekretnine. Osim što će olakšati kupnju nekretnina (a u Vladi tvrde i poticati natalitet i ostanak u manjim sredinama), Zakon bi mogao prisiliti banke na spuštanje cijena stanova.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević rekao je za Novi list kako se nada da će njegov Zakon o subvencioniranju stambenih kredita “osvanuti na dnevnom redu Vladine sjednice u četvrtak”. Nakon toga bi otišao u Sabor, a vjeruje se kako bi se već u srpnju mogao početi primjenjivati.

Prema aktulanom planu, prve četiri godine država bi subvencionirala 50 posto rate kredita osobama mlađim od 45 godina, koje prvi put rješavaju stambeno pitanje ili kupuju veći stan zbog povećanja broja članova obitelji.



Subvencionirane i stare kuće

Ako obitelj tijekom prve četiri godine od dana stupanja zakona na snagu i otplate kredita dobije i prinovu, (ili usvoji dijete), subvencija se produljuje još dvije godine. Zato u Vladi ističu kako je zakon i pronatalitean.

Subvencionirat će se kupnja stanova i kuća, odnosno gradnja kuća ne samo u gradovima, već i u manjim sredinama, kako bi se ljude zadržalo u mjestima koja imaju sve manje stanovništva. Iz istog je razloga predviđeno i to da se subvencionira i kupnja starih, a ne samo novih nekretnina, jer je novogradnje uglavnom moguće pronaći u većim gradovima.

“Javna rasprava do 12. siječnja, iznjedrila je i neke novosti koje smo uvrstili u prijedlog zakona, pa će se pravo na subvenciju produljivati za još godinu dana, dakle na ukupno pet, ako obitelj ima člana s invaliditetom većim od 50 posto. Novost je i subvencija na kredit za gradnju prve kuće, što u startu nije bilo predviđeno, dok je velika promjena i to da smo gornji limit cijene nekretnine, do kojeg će se isplaćivati subvencija, snizili sa 1900 na 1500 eura po četvornom metru” kaže Kuščević.

Subvencionirat će se, dakle, stambeni kredit do najvećeg iznosa ukupne cijene nekretnine od 100.000 eura, odnosno do najveće cijene od 1500 eura po četvornom metru. Ako kupac kupi stan/kuću skuplje od toga, ili još i većim kreditom gradi obiteljsku kuću, razlika mu neće biti subvencionirana.

APN bira banke

Novost je i to da će po zakonu najviša moguća kamata za kredit iznositi 3,75, a ne 3,95 posto, kao što je prvo bilo planirano. Otplata kredita će, pritom, morati trajati najmanje 15, a najviše 30 godina. Nakon što zakon prođe saborsku proceduru i stupi na snagu, očekuje se potkraj lipnja odnosno početkom srpnja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će putem javnog poziva odabrati najpovoljnije banke koje će u programu sudjelovati.

Zahtjeve za stambene kredite, zajedno sa zahtjevom za subvencioniranje stambenog kredita, građani će predavati u bankama u kojima budu dizali kredit. O početku subvencioniranja kredita APN će javnost obavijestiti putem medija.

Zahvaljujući nižem gornjem limitu od 1500 eura po kvadratu, koji će biti subvencioniran, očekuje se i da banke snize cijene svojih novih, neprodanih stanova koje investitori, zaduženi kod njih, nisu uspjeli prodati. Koliko takvih stanova ima, ministar ne želi nagađati, no procjenjuje se da će biti novca dovoljno za sufinanciranje kredita za kupnju od 1500 do 2000 stanova, odnosno kuća.