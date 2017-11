KUPAONICA KAO SVINJAC, MAČJI URIN I KUHINJA IZ HOROR FILMA: Ispovijest Osječanke kojoj je obitelj podstanara kompletno uništila stan

Iako se potpisivanjem ugovora o najmu i stanodavci i podstanari osiguravaju od eventualnih neugodnosti koje se mogu dogoditi u budućnosti, veliki broj Hrvata ipak se odlučuje unajmiti ili dati stan u najam “na crno”. Na taj se način izbjegava plaćanje poreza, kao i cijeli proces oko prijave, no cijena takvog poslovanja u konačnici može biti previsoka.

Priču o tome kako joj je “prisjelo” iskustvo s podstanarima koji su joj se na početku činili sasvim u redu, ispričala je jedna 42-godišnja Osječanka za Glas Slavonije.

“Preko znanice sam u stan primila jednu mladu zaposlenu ženu koja mi se učinila doista dragom i pristojnom osobom. Kako na poslu radi s hranom, računala sam i na to da je uredna. Nisam joj pravila problem ni kad je u stan došao i njezin dečko, sadašnji suprug. Čak i tada nisam im povisila najamninu, nije mi bilo čudno ni to što me dočekuju na vratima i ne pozivaju u stan kad dođem po novac. Mislila sam, imaju pravo na privatnost sve dok čuvaju stan te plaćaju najamninu i režije. Kad sam se jednom prilikom najavila i ušla u stan, umalo nisam pala u nesvjest. Otišla sam u kupaonicu i vidjela kako su inače snježnobijele pločice od kamenca poprimile ružičastu boju, kakve su bile i sve sanitarije. Kupaonica je, ne mogu se drukčje izraziti, bila kao svinjac. Nakon što sam im prigovorila zbog neodržavanja stana, na dan kad sam trebala doći po stanarinu, SMS-om su me obavijestili da su se odselili”, ispričala je.

PRIČE O NAJGORIM PODSTANARIMA U HRVATSKOJ: ‘Sve su uništili, rasprodali, a na kraju su me i tužili’



‘Činila se draga i pristojna, a na poslu je radila s hranom pa sam računala na to da je uredna’

Stan je, nakon što se spomenuta obitelj odselila bio praktički u potpunosti uništen.

“Nedostajale su gotovo sve žarulje, pronašla sam uništen hladnjak, začepljen sudoper iz kojeg se širio neugodan miris, a vitrina u sobi bila je slomljena. Kuhinja je bila kao iz horora, zid iznad štednjaka sve do stropa bio je isprskan masnoćom. Na balkonu sam zatekla gnijezdo golubova, a u stanu se intenzivno osjetio miris mačjeg urina. Pomislila sam, ovakav stan nisam vidjela ni u TV emisiji “Odred za čistoću” opisala je šokirana vlasnica.

Ne samo da su iza sebe ostavili uništeni stan, nego su iza njih ostali i nepodmireni računi za režije.

Podstanari prevaranti bez potpisanog ugovora mogu ucjenjivati stanodavce

Slično iskustvo je imao još jedan Osječanin koji se također pokajao zbog toga što sa podstanarima nije potpisao ugovor o najmu.

Naime, potpisom ugovora o najmu, prijavom prebivališta-boravišta i prijavom porezne obveze najmodavac je izvršio svoje zakonske obveze, no i sebe zaštitio od najmoprimaca-prevaranata, rekao je za Glas Slavonije Marijan Matijević, direktor Ljubeka d.o.o i dodao da kada najmodavac ne ispuni svoje obveze, prevaranti ga mogu ucjenjivati.