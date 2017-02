KUM BOŽE PETROVA BEZ FUNKCIJE, ALI ŠEFUJE U HRVATSKIM VODAMA: ‘Tjerao nas je da lažiramo izvješće, a onda smo dobile otkaz’

Kum Bože Petrova i nesuđeni direktor Hrvatskih voda ponovno se našao usred skandala. Djelatnice te tvrtke optužuju ga za pritiske nakon kojih su dobile otkaze.

Kum Bože Petrova i nesuđeni direktor Hrvatskih voda Mario Bukmir, zbog kojeg je Most navodno mijenjao uvjete natječaja i Statuta javne ustanove, ali koji je na kraju odustao od kandidature za funkciju danas u Hrvatskim vodama ima u najmanju ruku status pomoćnika generalnog direktora. Piše to Slobodna Dalmacija navodeći kako u posjedu ima e-mail koji podupire njihovu tezu.

Naime, riječ je mailu koji je Bukmiru 3. siječnja poslao djelatnik Službe zaštite od štetnog utjecaja voda splitskog ureda Hrvatskih voda, a u kojem se nalazi mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš za CGO Lećevica, izdano u travnju 2016. Mail je pri tome u dodatku naslovljen i na rukovoditelje Hrvatskih voda u Splitu – Tihomira Galića i Ivicu Bojčića, na temelju čega se može zaključiti da voditelj službe izvještaj šalje po njihovu nalogu i znanju.



Tako osoba koja službeno u Vodama nema nikakvu funkciju dobiva detaljno izvješće o tome što je prethodilo mišljenju Hrvatskih voda kako CGO Lećevica neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve zaštite voda.

Prijetnje i pritisci pa otkazi

Temeljem tog mišljenja, Ministarstvo je 16. studenoga izdalo rješenje po kojemu za Centar nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. No, ministar Dobrović pet dana poslije poništava to rješenje. Hrvatskim vodama šalje se novi zahtjev za davanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Tada kreću prijetnje i pritisci na pet djelatnica Hrvatskih voda u Splitu kako bi promijenile svoje mišljenje odnosno od njih se traži da svojim potpisima “ovjere” izmijenjena i dopunjena mišljenja suprotna njihovim zaključcima, piše Slobodna Dalmacija. Nakon što su odbile potpisati falsifikat, najavljeni su im stegovni postupci, a uslijedila je i smjena voditeljica dviju službi – Službe za kontrolu voda i Službe za zaštitu voda. Točnije, riječ je o izvanrednom otkazu o radu uz ponudu novog ugovora s bitno manjim plaćama, bez da je prije toga konzultirano Radničko vijeće.

Bukmir: Je li to sve preduvjet za ceremoniju koju žele napraviti, a kakva je bila prije dva mjeseca?

Upravo njihovu zaštitu zatražile su djelatnice kojima se otkazuje ugovor, koje su na jučerašnjem sastanku iznijele teške optužbe na račun svog šefa Tihomira Galića i Marija Bukmira. Tvrde kako ih je na izmjene mišljenja tjerao Bukmir ponašajući se kao da je imenovan direktorom, dok im je Galić otvoreno dao do znanja da moraju postupiti po ovim zahtjevima jer je riječ o “političkom diktatu”.

Bukmir tvrdi kako o spornom e-mailu ne zna ništa, ali ni da nije vršio pritisak radi izmjene mišljenja. “Imate li e-mail da sam ja tražio išta od tog gospodina? Ne znam kako je došlo do toga da mi šalje taj e-mail. Ja to nisam tražio od njega, a je li to netko drugi tražio od njega, povodeći se time da naprave ceremoniju koju su već napravili, ja ne znam. Znači, to tražio nisam. Nisam bio u kontaktu s tim osobama koje me optužuju. Upoznao sam ih preko projekata u Metkoviću, ali nikakav pritisak nisam vršio. O projektu Lećevice ne znam ništa, niti je ministar Dobrović od mene tražio bilo što po tom pitanju. S Dobrovićem kao prijatelj komuniciram o svačemu, ali da je netko nekad vršio pritisak – nikad nitko. Ponavljam: je li to sve sada preduvjet za ceremoniju koju žele napraviti, a kakva je bila prije dva mjeseca?”, kazao je Bukmir.