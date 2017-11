KUJUNDŽIĆ TVRDI DA ROHATINSKOG NIJE NAGOVARAO NA ULAZAK U POLITIKU: ‘Ja ne znam o čemu taj čovjek govori’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić opovrgnuo je danas izjavu bivšeg guvernera Hrvatske narodne banke Željka Rohatinskog da ga je zajedno s Tomislavom Karamarkom i Ivicom Todorićem 2011. nagovarao da se kandidira za predsjednika Republike, ustvrdivši da ne zna što Rohatinski govori.

“Ne znam što čovjek govori, ja nisam sigurno nikoga nagovarao da se bavi politikom”, odgovorio je Kujundžić novinarima pred Banskim dvorima, koji su tražili komentar izjave Rohatinskog pred saborskim istražnim povjerenstvom za Agrokor.

Odgovarajući na pitanje znači li to da Rohatinski laže, Kujundžić je rekao: “Ne tvrdim ja to, ja ništa ne tvrdim, ja samo znam da ga ja nisam nagovarao, o čemu čovjek govori, ja ne znam”.

‘Ja samo znam ga ja nisam nagovarao’

Na upit je li uopće razgovarao s Rohatinskim o takvim pitanjima Kujundžić je kazao kako su “mnogi ljudi njemu bili pacijenti, a ne smije govoriti koga je sve u životu sreo”.

Novinaru koji ga je podsjetio kako Rohatinski tvrdi da ga se nagovaralo po restoranima i ručkovima, Kujundžić je odgovorio kako “ne zna tko je čovjeka nagovarao”, te da on “najmanje hoda na ručkove”.

Kujundžić je priznao da je razgovarao s Karamarkom i Todorićem ali, tvrdi, ne na tu temu.

HZZO će platiti operaciju koja se ne može obaviti u Hrvatskoj

Također je komentirao slučaj jedne bebe koja ne može operirati čeljust u Hrvatskoj pa se prikuplja pomoć za operaciju u inozemstvu, istaknuvši da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) plaća postupke koji se ne mogu obaviti u Hrvatskoj.

“Vidjet ću o čemu se radi i sigurno će HZZO to isfinancirati ako se to u Hrvatskoj ne radi, no ako se može napraviti u Hrvatskoj onda će tu i biti napravljeno”, rekao je.

Što se tiče jedne žene koja čeka na mamografiju dvije godine, Kujundžić kaže kako će takvi slučajevi biti riješeni uvođenjem prioritetnih lista čekanja.

“Ljudi koji imaju indikacije za hitne preglede i postupke bit će time riješeni, a u konkretnom slučaju to njezin liječnik može bez problema iskomunicirati i riješiti”, ustvrdio je ministar.