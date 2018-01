KUJUNDŽIĆ NAJAVIO NOVU PROMJENU: ‘Pacijenti će kod svog liječnika morati ispuniti detaljan upitnik prije slanja na pretrage’

‘Da bi se uopće pacijent mogao uputiti na neku pretragu, morat će ispuniti upitnik kakve tegobe i nalaze ima. Za to će preuzeti odgovornost jer je to ispunio. I sada radimo na smjernicama.’

Nakon što je objavljen podatak da hrvatsko zdravstvo i dalje tone, a Hrvatska je prema Europskom zdravstvenom indeksu pala za čak sedam mjesta na ljestvici od 35 zemalja pa se sada nalazi na 26., a prošle je godine bila na 19. mjestu, o svemu se oglasio ministar zdravstva Milan Kujundžić.

‘Pacijenti će morati ispuniti upitnik…’

Prema toj listi je Hrvatska čak i iza zemalja poput Srbije, Slovenije, Crbe Gore i Makedonije, a čini se da se taj pad dogodio najviše zahvaljujući dugim listama čekanja. Ministar Kujundžić za RTL je rekao da je to izvješće zabrinjavajuće, no nije za probleme optužio svojeg prethodnika ministra Sinišu Vargu, već je rekao da se radi ‘o problemima sustava’. ‘Popravljene su prioritetne liste čekanja. Ne može se to riješiti preko noći, da imamo i novce i opremo, nemamo ljude. Teško bolesni ne smiju čekati. To smo riješili, a s nabavkom opreme i stimuliranjem ljudi dalje ćemo nastaviti riješiti stvari’, rekao je Kujundžić.

Najavio je još jednu promjenu kada se radi o obiteljskim liječnicima, koji navodno pacijente bespotrebno šalju na brojne pretrage. ‘Imamo i neuređeni informatički sustav gdje će se vidjeti koje su pretrage bile opravdano indicirane. Da bi se uopće pacijent mogao uputiti na neku pretragu, morat će ispuniti upitnik kakve tegobe i nalaze ima. Za to će preuzeti odgovornost jer je to ispunio. I sada radimo na smjernicama. Niti je preko noći nastalo loše, niti će preko noći nastati dobro’, kaže Kujundžić. Na pitanje je li vrijeme da se liste čekanja ukinu, kao što su to učinile Makedonija i Crna Gora, Kujundžić kaže da te zemlje imaju puno više problema od Hrvatske te da je naše zdravstvo ipak bolje.



‘Prvi put u 20 godina se ukupni dospjeli dug smanjio’

Upitan za problem nedolaska pacijenata na zakazani pregled, kaže da se i to rješava.’Uveli smo SMS poruke tri dana prije dijagnostičkog postupka gdje ih molimo da nam potvrde hoće li doći ili su već odustali iz nekog razloga. Na taj način smo postigli dekompresiju problemi’, rekao je ministar za RTL. Kada je riječ o financijskim problemima zdravstva i dugu koji doseže već gotovo 10 milijardi kuna, Kujundžić kaže da je kraj 2017. bio prvi put u 20 godina da se na kraju jedne godine ukupni i dospjeli dug smanjio. Ističe da on nikad nije najavio povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja, a kaže da je račun za skupe lijekove još jedan način kako senzibilizirati javnosti koja želi pomoći pacijentima.

‘Optužbe zbog pisma Bošnjakoviću su zlonamjerna interpretacija’

Na pitanje o dopisu kojeg je poslao Draženu Bošnjakoviću, zbog čega su stizale optužbe za pritisak na sudstvo, Kujundžić kaže da se radi o zlonamjernoj interpretaciji ili optužbama nekoga tko se ne razumije u taj problem.’Potencijalni dug prema zdravstvenim djelatnicima je nastao 2013. godine i pet godina traje akumulacija potencijalnog duga. Već tadašnja vlada donosi tumačenje kolektivnog ugovora. Ako tim ljudima to pripada, njima to treba platiti. Zato sam pisao, to ne može biti ministarstvo zdravstva koje će reći pripada li ljudima taj novac. Zato nisam pisao sucima već ministrima. Radi se o projekcijama koje se kreću od milijardu do milijardu i dvjesto tisuća kuna’, zaključuje Kujundžić.