KUJUNDŽIĆ DOBIO MILIJARDU KUNA PA NAJAVIO POSKUPLJENJA U ZDRAVSTVU? ‘Ovo nam nije dovoljno za sve potrebe’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, čiji bi resor rebalansom državnog proračuna trebao dobiti milijardu kuna, izjavio je u četvrtak prije Vladine sjednice da je zadovoljan povećanjem sredstava, ali to nije dovoljno za sve potrebe u zdravstvu.

“Zadovoljan jesam u granicama mogućeg, na žalost to nije dovoljno za sve potrebe”, rekao je Kujundžić novinarima pred Banskim dvorima.

Zdravstveni sustav opterećen je ukupnim dugom od 8,2 milijarde kuna, među kojima dospjeli dugovi iznose oko četiri milijarde kuna.

“Dugovi su problem i tu su samo dva modela – pokušati što bolje racionalizirati potrošnju i povećati priljev novca u zdravstveni sustav”, rekao je Kujundžić.



Ponovno je odbacio optužbe sindikata i nekih udruga da se u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koji je u izradi, predviđa privatizacija primarne zdravstvene zaštite.

“Ne, to nije nikakva privatizacija, nego uređenje primarne zdravstvene zaštite. Oni koji to rabe čine to iz nerazumijevanja, a ne zato što je to privatizacije. Ništa se ne događa novog osim što se uređuje sustav”, ustvrdio je Kujundžić.