KRUNSKI SVJEDOK PROTIV VIDOŠEVIĆA: ‘Kako smo izvukli 39 milijuna kuna? Pitali su me jesam li spreman donositi keš. Tako je sve počelo…’

Igor Premilovac, krunski svjedok izvlačenja novca iz HGK, počeo je svjedočiti na nastavku suđenja Nadanu Vidoševiću i suokrivljenima za izvlačenje 39 milijuna kuna iz HGK.

“Davor Komerički pitao me jesam li spreman pisati račune i ugovore za HGK, po njegovoj uputi, i donositi keš nakon isplate. Rekao sam da bih vrlo rado to činio i tako je sve ovo počelo. To je bit tog našeg posla”, potvrdio je Premilovac.

“Remorker sam 2004. godine osnovao u Pragu kako bih ostvario pravo uvoza automobila i neke druge robe iz inozemstva, a kasnije je korišteno za ovo izvlačenje novca. Surađivao sam s drugim firmama – Život na sjeveru, Pean komunikacije, Novi dan i Acula savjetovanja. One su nakon uplata iz HGK kupovale devize i uplaćivale ih na račun Remorkera u Austriji. Ja sam novac podizao i davao Komeričkom”, nastavio je.

“Firme koje su sudjelovale u izvlačenju novca osnivali su moji prijatelji. To su bili ljudi koji su bili u financijskim problemima i o poslovanju firmi nisu znali baš ništa. Kad bi se pojavio neki problem s tim firmama riješili bismo to uz piće. Svi su meni predali kartice i PIN-ove za poslovne račune. Tvrtku Acula savjetovanja osnovao je moj mehaničar Mario Sabljić, Život na sjeveru moj kum Donat Jurić, Pean komunikacije moja prijateljica Koraljka Martinović, a Novi dan njezin suprug Dragan. Zelot je osnovao Darko Jakuš, lik koji mi nije bio baš drag, ali mi je firma zbog obima posla bila potrebna”, tvrdi Premilovac.



Inače, Premilovac je na odgođenom ročištu prošlog četvrtka kazao da je spreman reći istinu o tome kako je preko njegove tvrtke Remorker izvlačen novac iz Hrvatske gospodarske komore.

Premilovac je u ovom slučaju već priznao krivnju i nagodio se tužiteljstvom za blagu kaznu, točnije rad za opće dobro, te vraćanje nezakonito izvučenih 2,9 milijuna kuna.

Optužnicom u tzv. aferi Remorker koju je Uskok protiv Vidoševića i još osam osoba podigao u srpnju 2015. predloženo je da se Vidoševiću oduzme imovinska korist od čak 39 milijuna kuna, a među optuženima je i njegova dugogodišnja najbliža suradnica Zdenka Peternel.

Vidošević je ranije govorio da ne zna koji su motivi njegovih suoptuženika da ga terete, a tvrdio je i da će srušiti optužnicu.

Kada je krajem rujna sud potvrdio optužnicu u ovom slučaju Vidošević je priznanja svojih suosumnjičenika nazvao komičnima, ponavljajući da nije kriv te da je žrtva represivnog aparata.

Drugi krak Remorkera protegnuo se do Hrvatskih autocesta, a kao glavni osumnjičenik u tom dijelu istrage optužen je bivši HDZ-ov ministar i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta.