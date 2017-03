KRUCIJALNI MOMENT DOGODIO SE KRAJEM 2016. GODINE: Taj trenutak potpuno je preokrenuo sudbinu Todorićevog imperija

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Slobodna Dalmacija, Agrokor bi do kraja ovog tjedna trebao dogovoriti rješenje s vjerovnicima, a možda i s drugim investitorima. Taj koncern mora dogovoriti financijske, upravljačke, a možda i vlasničke promjene kako bi mogao nastaviti s poslovanjem.

Podsjetimo, kreditna agencija Moody’s Agrokoru je smanjila kreditni rejting u zadnja tri, vrlo burna, mjeseca. Nova ocjena trebala bi stići već sutra, a ako se do tada ne dogode neke promjene, ta bi ocjena opet mogla biti negativna. Baš zato je vrlo vjerojatno da će se do kraja ovog tjedna povući neki konkretni potezi.

Razgovori s ruskim bankama

Vlada i dalje analizira situaciju i moguće scenarije vezane uz Agrokor, a razmatra se i mogućnost da sama Vlada sudjeluje u spašavanju ove tvrtke u slučaju da oni sami ne postignu dogovor s vjerovnicima.

Razgovori se navodno vode s ruskim bankama koje su do sada kreditirale Agrokor s 1,3 do 1,5 milijardi eura. Radi se o neslužbenim informacijama, no banka Sberbank i sama je službeno potvrdila da je u kontaktu s Agrokorom.

Ako se postigne dogovor, značit će to i smanjenje problema s dobavljačima.

U ožujku 2018. bi na naplatu trebala doći prva veća kreditna ili obveznička obveza Agrokora, no sada je problem taj što dobavljači koji od Agrokora potražuju ukupno 16 milijardi kuna, mogu jednostavno prestati dostavljati ili čak blokirati račun.

Preokret je bio trenutak kada je Moody’s smanjio kreditni rejting Agrokora. Analitičari su ustvrdili kako je novim Agrokorovim dužničkim aranžmanima krajem 2016. dogovoreno da se PIK obveznice moraju refinancirati najkasnije 90 dana prije dospijeća i da to povećava rizik naplate i za “senior” obveznice, piše Slobodna Dalmacija. Od tada se Agrokor više ne može povoljno zaduživati na tržištu, nakon čega su pale cijene obveznica te tvrtke.

Nisu na popisu dužnika?

Zanimljivo je da se na popisu dužnika Porezne uprave Agrokor uopće ne nalazi, a prema izvješću iz rujna prošle godine, obveze prema državi su 54 milijuna kuna kada je riječ o porezu na dobit, a po svim drugim porezima 297 milijuna kuna.

Potvrđeno je i da je početkom ovog mjeseca održan sastanak predstavnika Sabora, Vlade i Agrokora.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da Vlada prati situaciju, no da za sada nije uočeno ništa što bi upućivalo na izvanredno i alarmantno stanje, a dodao je i da su propisi jednaki kako za ostale porezne obveznike, tako i za Agrokor. Ipak je istaknuo da visina poreznog duga o kojoj se spekuliralo u medijima nije točna.

Premijer Plenković je pak apelirao na sve strane da se smire tenzije i ‘stanu na loptu’.

‘To što mi danas raspravljamo o sastancima koji su se odvili prije nekoliko tjedana nije nikakav razlog za bilo kakvu dramu niti bilo kakvu uznemirenost’, rekao je premijer ovog tjedna.

Ministrica gospodarstva Martina Dalić poručila je da je odgovornost za rješenje ove situacije na upravi Agrokora, koja mora poduzeti potrebne mjere.