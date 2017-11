KRSTIČEVIĆ SVJEDOČIO O TRAUMATIČNOM ISKUSTVU: ‘Helikopter je poletio, ali smo odmah počeli padati. Za sekundu smo bili na tlu’

Na Općinskome sudu u Vukovaru u utorak je počelo suđenju pilotu Robertu Gariću, optuženom za pad vojnog helikoptera u krugu vojarne 204. vukovarske brigade u Vukovaru u srpnju 2007., kada su poginule tri osobe, a nekoliko ih je ozlijeđeno.

Optužnica pilota Roberta Garića tereti da je helikopterom upravljao “protivno uputama, zbog čega je izgubio kontrolu nad letjelicom koja je udarila u konstrukciju hangara i pala na tlo”. Tom su prilikom poginuli Ljubica Perišić, Vjekoslav Ljubo i Juraj Ruškač, a nekoliko je osoba teže i lakše ozlijeđeno.

Suđenje je počelo svjedočenjem ministra obrane Damira Krstičevića, koji je kao umirovljeni general bio u helikopteru s još nekoliko visokoslužbujućih osoba Hrvatske vojske, među kojima i tadašnji zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Slavko Barić.

‘Za sekundu smo ibli na tlu’

“Ukrcali smo se u helikopter koji je bio unutar vukovarske vojarne. Nakon što je poletio, počeo je padati. Za sekundu smo bili na tlu. Tom prilikom zadobio sam teške ozljede kralježnice koje i danas osjećam. Iz helikoptera me je izvukao u naručju jedan vatrogasac”, rekao je Krstičević tijekom svjedočenja. Svjedočio je i Zlatko Perišić, muž poginule Ljubice Perišić, te piloti HRZ-a Marin Lelas i Amir Vitez.



Za pad helikoptera najprije se sumnjičilo četvero djelatnika Zrakoplovno-remontnog zavoda u Velikoj Gorici zbog navodno loše ugrađene spužve, koja je uzrokovala otežano upravljanje letjelicom, što je u konačnici rezultiralo njezinim rušenjem, ali su oslobođeni sumnje te je istraga protiv njih obustavljena.

Tragedija nakon sprovoda

Helikopter se srušio u vukovarskoj vojarni 204. vukovarske brigade nakon pokopa pukovnika Hrvatske vojske Marka Babića, ratnog zapovjednika obrane Trpinjske ceste.

Osim Krstičevića, svjedočio je i Zlatko Perišić, suprug poginule Ljubice Perišić. On smatra kako Galić nije kriv. Upitao je Grića je li upoznat s činjeincom da je u zadnji tren došlo do zamjene helikoptera na što mu je on kazao kako, koliko on zna, nije bilo govora o tome.

‘Taj helikopter je morao pasti samo je pao u pogrešno vrijeme i na pogrešno mjesto. Istina se niti poslije deset godina ne zna, a bojim se kako se neće nikada niti saznati’, rekao je Perišić koji se po završetku svjedočenja rukovao s Garićem.

Svjedočili su i aktivni piloti HRZ-a Marin Lelas i Amir Vitez koji su govorili o vještačenju kojega je proveo Milan Lelas, a koji je radi komplikacija radi ciroze jetre preminuo 2014. godine.

Kako je rečeno, Milan Lelas tražio je pomoć kod vještačenja, nikad nije upravljao helikopterom, a posao mu je dodijelila sutkinja Županijskog suda Jadranka Mandušić s kojom je bio u kumskim odnosima.

Nestručnost kod remonta

Rečeno je i da je preinake helikoptera vršio zavod koji za to nije stručan, da piloti nisu dobili dodatne upute za pilotiranje te da helikopter nije imao isprave o plovidbenosti, prenosi Večernji.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. veljače.