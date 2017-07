MINISTAR BOŽINOVIĆ OTKRIO NA SJEDNICI VLADE: ‘Znamo što je uzrok požara kod Splita… i to nije iskrenje dalekovoda’

Na početku današnje sjednice Vlade premijer Andrej Plenković se još jednom zahvalio požrtvovnim vatrogascima, vojnicima, policiji te građanima koji su se uključili u gašenje požara. Ponovio je kako ne prihvaća ostavku ministra obrane, Damira Krstičevića. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, otkrio je da uzrok velikog požara nije bilo kvar na dalekovodu, kako se mislilo, već da je najvjerojatniji uzrok požara otvoreni plamen ili žar. Na sjednicu Vlade stigao je i šef Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Dragan Lozančić, koji je kazao da je postojao problem komunikacija u vertikali, prema Vladi i prema predsjednici.

Umjesto ministra obrane, na sjednicu Vlade došao je državni tajnik, Tomislav Ivić, koji je na pitanje zašto ministar nije došao samo kratko odgovorio: “Nemam komentara.”

Na sjednicu Vlade stigao je, pak, šef Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Dragan Lozančić.



Plenković zahvalio hrabrim vatrogascima i građanima

“Želio bih još jednom zahvaliti požrtvovnim vatrogascima, vojnicima, policiji, svim građanima koji su se uključili u gašenje požara koji su proteklih dana bili u Splitsko-dalmatinskoj županiji, osobito veliki požar kod Splita, koji je krenuo od Tugara prema Strožancima i došao praktički do kuća u Splitu. Želim zahvaliti svima koji su pomogli u obrani kuća. Došlo je do kvalitetne suradnje i lokalnih i županijskih vlasti i angažmana Vlade. Ministar obrane Krstičević se aktivirao i u obrani raketne baze i anticipirao je da bi požar mogao eskalirati i na vrijeme angažirao vojsku za pomoć pri gašenju požara”, rekao je Plenković i zahvalio i Krstičeviću, ministru unutarnjih poslova, Davoru Božinoviću, splitskom gradonačelniku Andru Krstuloviću Opari i ostalima.

“Kriza je prošla, nije došlo do ljudskih žrtava, nije došlo do ugrožavanja strateških objekata, nisu izgorjele ni crkve ni škole, nagorjelo je nekoliko kuća i vozila. Župan će proglasiti elementarnu nepogodu i ta imovina će biti popisana pa ćemo vidjeti kako ćemo nadoknaditi štetu koja je nastala”, rekao je Plenković, dodavši da to povlači pitanje provjere na koji se način država nosi s problemom koji prijeti u ljetnim mjesecima.

“Očekujem da današnja sjednica Vlade pridonese rješavanju svih ovih pitanja koji se vezuju uz požare i da ljetni mjeseci budu dočekani na što spremniji način i zahvaljujem se pilotima kanadera, koji su sve učinili kako bi pridonijeli gašenju požara”, rekao je Plenković.

Plenković ponovio da odbija Krstičevićevu ostavku

Plenković je govorio o ostavci ministra obrane Krstičevića.

“Pokazana je velika međusobna solidarnost ljudi na terenu. Jedna od naučenih lekcija iz ove situacije sigurno treba biti međusobno bolje informiranje, s tim se mogu u potpunosti usuglasiti, a i krizno komuniciranje, jer vidim da nas dio javnosti i medija pogrešno interpretira i zlonamjerno prenosi i zlonamjerno interpretira”, rekao je.

“Žao mi je što je predsjednica rekla to o vojsci što je rekla, što je pogodilo ministra obrane Krstičevića. Ja ostajem čvrsto pri stavu da odbijam njegovu ostavku, koja je bila više plasirana kroz medije, nego što je bila podnijeta bilo kakvom formalnom procedurom”, rekao je Plenković.

Ministar Božinović otkrio uzrok katastrofalnog požara

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u svom je izlaganju rekao da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. Rekao je da je isključeno da je uzrok požara dalekovod, opovrgnuvši time spekulacije koje su se proteklih dana pojavljivale u javnosti da je upravo dalekovod uzrok požara.

“U ovom trenutku deset osoba istražuje lokaciju u Tugarima, za koju je utvrđeno da je centar požara”, rekao je Božinović na sjednici Vlade.

Izvještavajući o posljedicama i šteti od požara, ministar unutarnjih poslova istaknuo je kako su u potpunosti izgorjele tri stambene kuće, djelomično 33 te starih i nenaseljenih 13. Osim kuća, 18 automobila u potpunosti je izgorjelo, četiri djelomično kao i četiri teretna automobila. Stradalo je 11 maslinika i dva plastenika.

Lozančić otkrio gdje je zapelo u komunikaciji

Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, rekao je da je postojao problem komunikacija u vertikali, prema Vladi i prema predsjednici. “No treba izbjeći tezu da je sustav zakazao, ili da je sve prošlo dobro. Istina je uvijek negdje u sredini i bliže smo jednoj uspješnoj nego neuspješnoj priči. Spasili smo živote, spasili smo tisuće kuća, situacija se mijenjala iz sata u sat, situacija je išla izvan kontrole, jer kanaderi nisu mogli letjeti. Desilo se što se desilo u okolici Splita”, rekao je Lozančić.