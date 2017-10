KRSTIČEVIĆ IMA VELIKE AMBICIJE: Hrvatska nabavlja borbene avione opremljene naoružanjem zemlja-zrak, sposobne za navalne operacije

20. srpnja Ministarstvo obrane RH uputio je u SAD, Izrael, Grčku, Južnu Koreju i Švedsku zahtjev za ponudu vezan za nabavu borbenih aviona.

Zahtjev za ponudu potpuno je različit od dosadašnjih koju su svi redom zaustavljeni, a eskadrila nije nikad nabavljena. Od SAD-a, Izraela, Grčke došlo bi avioni F-16, iz Južne Koreje FA-50, iz Švedske JAS-39 Gripen.

Krstičević se s timom kojeg vodi brigadir, koji se inače dokazao kod nabavke američkih helikoptra Kiowa OH-59D, odlučio za ‘višenamjenski zrakoplov’, piše Večernji. Prvotno je plan bio nabaviti zrakoplov namijenjen takozvanom ‘air policingu’. Takav bi avion bio naoružan osnovnim naoružanjem, topom te raketama zrak-zrak kratkog dometa.

Ministar ima veće ambicije

No, zahtjev pokazuje da MORH sad ima malo veće ambicije, jer višenamjenski avion uz to što treba nadzirati zračni prostor Hrvatske, mora biti opremljen i softverom te naoružanjem za djelovanje zrak-zemlja.



Ministarstvo obrane očekuje da će u prvoj fazi uz aparate stići i sve potrebno za školovanje pilota, a zatim će biti nabavljeno i naoružanje.

Operacije u dubini teritorija protivnika

Nakon nekoliko godina obuke avion i hrvatski piloti trebali bi steći sposobnosti potrebne za navalne operacije, kao i one u dubini teritorija protivnika. To cijelu nabavu poskupljuje, posebno s obzirom na to da MORH od isporučitelja traži da u ponudu uračunaju i izgradnju hangara, prilagodbu pista, simulator, obuku za početnu grupu od šest pilota i 40-ak tehnilara koji bi po povratku preuzeli obuku ostalih.

Nabava ‘golog’ aviona činila i stoga tek nešto više od polovice ukupne cijene. U odlučivanju će biti bitne i ponude investicija i poslova za gospodarstvo RH.

Ponuditelji do početka listopada trebaju dostaviti ponude, a do kraja godine trebao bi biti odabran tip borbenog zrakoplova.

MORH će preporučiti izbor, no odluku će naposlijetku donijeti Vlada. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao vrhovne zapovjednica također daje svoju potporu.