KRSTIČEVIĆ IMA VELIKE AMBICIJE: Hrvatska nabavlja borbene avione opremljene naoružanjem zemlja-zrak, sposobne za navalne operacije

20. srpnja Ministarstvo obrane RH uputio je u SAD, Izrael, Grčku, Južnu Koreju i Švedsku zahtjev za ponudu vezan za nabavu borbenih aviona.

Zahtjev za ponudu potpuno je različit od dosadašnjih koju su svi redom zaustavljeni, a eskadrila nije nikad nabavljena. Od SAD-a, Izraela, Grčke došlo bi avioni F-16, iz Južne Koreje FA-50, iz Švedske JAS-39 Gripen.

Krstičević se s timom kojeg vodi brigadir, koji se inače dokazao kod nabavke američkih helikoptra Kiowa OH-59D, odlučio za ‘višenamjenski zrakoplov’, piše Večernji. Prvotno je plan bio nabaviti zrakoplov namijenjen takozvanom ‘air policingu’. Takav bi avion bio naoružan osnovnim naoružanjem, topom te raketama zrak-zrak kratkog dometa.

Ministar ima veće ambicije

No, MORH ipak ima veće ambicije, pokazuje zahtjev, jer višenamjenski avion uz to što treba nadzirati zračni prostor Hrvatske, mora biti opremljen i softverom te naoružanjem za djelovanje zrak-zemlja.



Ministarstvo obrane očekuje da će u prvoj fazi uz aparate stići i sve potrebno za školovanje pilota, a zatim će biti nabavljeno i naoružanje.

Operacije u dubini teritorija protivnika

Nakon nekoliko godina obuke avion i hrvatski piloti trebali bi steći sposobnosti potrebne za navalne operacije, kao i one u dubini teritorija protivnika. To cijelu nabavu poskupljuje, posebno s obzirom na to da MORH od isporučitelja traži da u ponudu uračunaju i izgradnju hangara, prilagodbu pista, simulator, obuku za početnu grupu od šest pilota i 40-ak tehnilara koji bi po povratku preuzeli obuku ostalih.

Nabava ‘golog’ aviona činila i stoga tek nešto više od polovice ukupne cijene. U odlučivanju će biti bitne i ponude investicija i poslova za gospodarstvo RH.

Ponuditelji do početka listopada trebaju dostaviti ponude, a do kraja godine trebao bi biti odabran tip borbenog zrakoplova.

MORH će preporučiti izbor, no odluku će naposlijetku donijeti Vlada. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao vrhovne zapovjednica također daje svoju potporu.