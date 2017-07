KRSTIČEVIĆ I DALJE NIJE RAZJASNIO SVOJU OSTAVKU: ‘Ja sam vojnik koji rješava svoje zadaće’

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević još uvijek nije u potpunosti razjasnio situaciju oko svoje ostavke.

Tako je i danas na Pantovčaku povodom uručenja odlikovanja američkom generalu u Uredu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović novinarima odgovarao na pitanja u vezi svoje ostavke, piše n1.

Ustraje na dosadašnjem objašnjenju

Na pitanje ostaje li ministar, Krstičević je ponovio: “Ja sam ministar dok me Hrvatski sabor ne razriješi”.

Nakon što su mu novinari rekli da to nije tako, te da može podnijeti i pisanu ostavku premijeru, ministar je rekao “Rekao sam vam sve”.



Na novinarsko inzistiranje, Krstičević je opet ponovio, “Ja sam ministar dok me Hrvatski sabor ne razriješi, mislim da je to dovoljno”.

Na pitanje da li mu j žao što je uopće ponudio ostavku, ministar je odvratio, “Ja sam vojnik koji rješava svoje zadaće”.

Situacija će trajati dokle god u Vladi to žele

PLENKOVIĆ: ‘Ne prihvaćam ostavku ministra Krstičevića! Predsjednica je rekla da se kasnilo sa vojskom? Ne znam kako je to zaključila’

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Vlade održao konferenciju za novinare,te ponovio raniju izjavu da ne prihvaća ostavku ministra obrane. Potvrdio je i da Krstičevićeva ostavka nije službeno stigla u Vladu.

“Sve je u redu, sve će biti dobro. Idemo dalje”, poručio je Plenković.

Novinari su pitali premijera koliko dugo može trajati ova situacija s ministrom obrane. “Dokle god hoćemo. Znate kako to ide, ja nazovem Andreu Gabrijel, potpisi i to je to, ali toga neće biti u vezi Damira”, rekao je Plenković.