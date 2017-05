KRPANJE MIROVINSKOG SUSTAVA: Pad penzija od 2019. Vlada bi mogla riješiti većim uzimanjem od plaća zaposlenih

Vlada traži način na koji bi održala mirovinski sustav kada se 2019. godine ukine dodatak od 27 posto na mirovine, a jedno od rješenja je da se već od iduće godine izdvajanja iz bruto plaće za drugi mirovinski stup povećaju sa pet na 5,5 posto, a godinu dana kasnije i na šest posto.

Radi se o tome da će 2019. godine u mirovinu otići prvi “dvostupni” umirovljenici, čija će se mirovina sastojati iz prvog mirovinskog stupa (“državnog”) i drugog stupa (“privatnog”) pa se njima, sukladno važećim propisima, ne bi trebao isplaćivati dodatak na mirovinu od 27 posto.

Ministar Ćorić: Nitko neće biti zakinut

Iako se, prema Vladinim računicama, radi o razmjerno malom broju ljudi koji bi za dvije godine trebali otići u takvu “dvostupnu” mirovinu, Jutranji list piše da su u Banskim dvorima svjesni da on nije zanemariv, a ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić poručuje da niti jedna osoba u idućem razdoblju neće biti zakinuta.



U mirovinskim fondovima pozitivno gledaju na mogućnost povećanog izdvajanja za drugi mirovinski stup ističući kako sada osiguranici u njega izdvajaju u prosjeku 300 kuna, dok bi nakon izmjena izdvajali tridesetak kuna više, što je razmjerno mali iznos, no dovoljan da fondovi povećaju ulaganja i “poprave” buduće mirovine.

“To bi bio odličan potez, prije svega s aspekta budućih umirovljenika, iako svi ističemo da bi ulaganja u drugi stup s vremenom trebalo povećati na devet do 10 posto bruto plaće. Ovdje moram naglasiti da povećanje izdvajanja za drugi stup u načelu ništa ne bi značilo za one koji će u mirovinu otići 2019. ili idućih godina, te će Vlada za njih, kako bi se izbjegla diskriminacija u odnosu na sadašnje umirovljenike, morati naći rješenje u vidu nekog dodatka, koji može i ne mora iznositi 27 posto. No, značit će mnogo za mlađe generacije jer će im omogućiti veće mirovine iz drugog stupa”, kazao je za Jutarnji list jedan od čelnih ljudi fondovske industrije.

Povećanje izdvajanja – korak u dobrom smjeru

U fondovskoj industriji kažu kako su svjesni da za isplatu mirovina iz prvog stupa svake godine nedostaje veliki novac koji pristiže iz državnog proračuna, što znači da bi, do daljnjega, izdvajanja za prvi stup, čak i ako dođe do umjerenog povećanja izdvajanja za drugi stup, mogla ostati na 15 posto bruto plaće.

Danijel Nestić, iz zagrebačkog Ekonomskog instituta, za Jutarnji kaže da bi, ako se želi postići održivost mirovinskog sustava i stabilizirati omjer plaća i mirovina, a s vremenom ga i povećati, trebalo tražiti u dodatku na mirovine za buduće umirovljenike, ali i u povećanju izdvajanja za drugi mirovinski stup. U tom smislu, Nestić smatra da je mogućnost povećanja izdvajanja za drugi stup za 0,5 posto u sljedećoj godini, te za još toliko u 2019. ili u nekoj narednoj godini korak u dobrom smjeru.

Ipak, upozorava da se kod mirovinskog sustava radi o potezima koji rezultate daju tek na duge staze. Drugim riječima, oni koji će u mirovinu 2019. ili čak godinama kasnije, od većih izdvajanja za drugi stup neće imati mnogo koristi. Njima bi stoga država trebala osigurati dodatak na mirovinu proporcionalno uplatama u prvi mirovinski stup. Štoviše, dodaje, to bi pravo trebalo priznati kao trajno svim umirovljenicima. Naravno, ovisno o iznosu njihovih uplata u prvi stup.

