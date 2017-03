KRIZA U AGROKORU NIJE STABILIZIRANA: ‘Moja je pretpostavka da slijedi prodaja pojedinačnih tvrtki’

Uslijed dramatične krize u Agrokoru, iz najvećeg hrvatskog koncerna stižu poruke kako su blizu dogovora s kreditorima koji bi im omogućio poboljšanje likvidnosti, a time i otplaćivanje dijela duga dobavljačima. Ipak, burzama to ne znači mnogo pa vrijednost Agrokorovih dionica, ali i dionica njihovih dobavljača, i dalje pada.

U jednoj od tvrtki ulagača u obveznice Agrokora vjeruju da je prekasno govoriti o restrukturiranju duga, ako to neće značiti i promjene u upravi. Neslužbeno, u Vladinom zakonu stoji da nakon što bi se pokrenulo restrukturiranje, utjecaj uprave prestaje, a stvar preuzima država ili upravitelj

Lutz Röhmeyer, izvršni direktor za upravljanje fondovima tvrtke Landesmark Berlin Investment, koja je jedan od ulagača u Agrokorove obveznice, rekao je za slovenski Siol.net kako se situacija u Agrokoru nije stabilizirala, da su obveznice te tvrtke na onoj razini vrijednosti na kojoj budu obveznice tvrtki na rubu bankrota te da se negativni efekti mogu zaustaviti samo brzim djelovanjem.

‘Moja pretpostavka je da slijedi prodaja pojedinačnih prehrambenih tvrtki, čime bi se spašavala temeljna trgovinska aktivnost. Na raspolaganju će biti barem pola dionica Agrokora, ako ne i sve, koje trenutačno u vlasništvu ima najveći dioničar. Agrokor će dobiti nove vlasnike i novo rukovodstvo’, rekao je Röhmeyer i otkriva kako su iz Agrokora dobili obećanja da će se ići na prodaju dionica pojedinih tvrtki putem inicijalne javne ponude (IPO).



VLADA PRIPREMA ‘LEX AGROKOR’: Ovako će izgledati zakon koji će štititi najveće tvrtke, ali i omogućiti intervenciju države

Novi list piše kako njihovi sugovornici potvrđuju da je to bio plan, da ga je poremetila sadašnja situacija na tržištu. Ipak, u kompaniji nisu odustali od toga, ali će se ipak dogoditi nešto kasnije.

Iz Vlade pak ne odaju detalje zakona koji je u javnosti postao poznat kao lex Agrokor, no zna se kako nijedna od verzija koje se vrte u javnosti još nije konačna. Ipak, ono što im je zajedničko jest da dužnik, u ovom slučaju Agrokor, i njegova uprava ili neki njegov vjerovnik mogu pokrenuti postupak kojim bi se tvrtka restrukturirala. No, nakon toga njihov je utjecaj gotovo nikakav odnosno stvar preuzima upravitelj i država, pa tako upravitelj osmišljava i plan restrukturiranja, odobrava ga Vlada, a potvrđuje sud. Taj plan može značiti prodaju tvrtke, prodaju njenih dijelova, što znači da vlasnik može ostati bez imovine, a da to može osporavati tek naknadnim tužbama. Nije jasno kakva bi bila uloga vjerovnika, koji formiraju odbor, ali njihova potvrda plana restrukturiranja nije nužna.

SASTANAK DOBAVLJAČA I AGROKORA ZAVRŠIO ZA SAMO 45 MINUTA: Dočekao ih je Ivica Todorić, otkriveni detalji razgovora