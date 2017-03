KRIZA NA TRŽIŠTU DOMAĆEG MESA, USKORO ĆE SI GA SAMO RIJETKI MOĆI PRIUŠTITI: ‘Nestašica je velika, nikada nije bilo ovako’

“Potražnja za prascima je velika i kao nikada do sada nas obilaze kupci i nakupci koji su spremni platiti koliko god tražimo”, poručuju uzgajivači iz Slavonije.

Na tržištu je došlo do nestašice domaćih prasaca pa su oni koji ih žele kupiti spremni izdvojiti popriličnu svotu kako bi došli do svinja za tov. Na tu situaciju Glas Slavonije je upozorila jedna Valpovčanka koja već duže vrijeme pokušava kupiti dvije svinje za tov.

“Istina je da je potražnja za prascima velika i da nas kao nikada do sada obilaze kupci i nakupci koji su spremni platiti koliko god tražimo”, kaže jedan svinjogojac čijih je 40-ak prasaca u svinjcu već “rezervirano”, a upiti za kupnju i rezervacije dolaze i za prasce onih krmača koje se tek trebaju prasiti. Takvu situaciju ne pamti godinama, i da je imao i trostruko više prasaca, siguran je da bi ih posljednjih tjedana sve prodao i to po cijeni između 20 i 22 kune žive vage za kilogram.

I prvi čovjek udruge Fajferica, Dominik Knežević iz Viljeva, kaže da cijena crnih prasaca godinama ne pada ispod 20 kuna za kilogram, a nerijetko zna biti i veća, što je rezultat rastuće potražnje za domaćom prasetinom što za konzumaciju, što za tov. Kaže da je potražnja porasla, posebno u posljednjih godinu dana i da otkupljivači iz EU-a, posebno Njemačke, iskazuju potrebe za otkupom na desetke tona tjedno, što je domaćim proizvođačima nemoguće odgovoriti.



Cjenovni pik u svibnju

“Prasaca na tržištu nema zato što je proteklih godina država maćehinskim odnosom prema svinjogojcima došla u situaciju da u cijeloj državi s nekadašnjih više od 200.000 krmača, danas imamo jedva oko 82.000 krmača, što zadovoljava tek 40 posto domaćih potreba za prasetinom, odnosno svinjetinom. Da bismo odgovorili na potrebe tržišta, trebali bismo imati bar 180.000 krmača, što bi značilo u najmanju ruku udvostručenje kapaciteta, što je za kratko vrijeme nemoguće”, stajališta je Goran Jančo, nedavno izabrani predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske i predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije.

Kao drugi razlog nestašice prasaca Jančo navodi nestašicu prasaca i na drugim tržištima u zemljama EU-a odakle se prijašnjih godina uvozila prasetina, poput Danske, Nizozemske, Njemačke…, pa sadašnju cijenu uvozne prasetine od 24,99 kune za kilogram mesa na pultovima trgovačkih lanaca drži povoljnom. Unatoč tome, uočen je trend da kupci traže meso domaćeg kontroliranog podrijetla i spremni su ga platiti i nešto više, potaknuti nedavnim događanjima i aferama vezanim uz meso iz uvoza.

“Situacija je takva da proizvođači prasaca s ovom cijenom dobro zarađuju, no treba naglasiti da s istom zaradom sada zapravo samo namiruju gubitke od prije, s obzirom na to da je u rujnu prošle godine bio višak svinja koje se nisu mogle prodati ni po cijeni od sedam kuna za kilogram”, podsjeća Jančo dodajući da će situacija s cijenama doseći maksimum do svibnja, a da će potom cijene padati.