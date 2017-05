KRIV JE ZA PREGLASNO LAJANJE! Završilo suđenje psu Medi, mora biti premješten

Završeno je suđenje psu Medi iz Peroja koji je optužen, a sada i proglašen krivim jer je – preglasno lajao.

Prema presudi, pas Medo morao bi biti premješten na drugu lokaciju iz dvorišta vlasnika Antona Šimunovića, kako bi se riješio problem prekomjerne buke zbog Medinog lajanja.

Sud ipak nije naložio Medino zatvaranje, već premještanje na drugi dio parcele. Vlasniku je sutkinja rekla da se pobrine da njegov pas ne laje, kako bukom ne bi ometao susjede. Kada remeti mir, vlasnik je dužan umiriti psa, rekla je sutkinja. Nije odobrena odšteta u iznosu od 10.549 kuna koju je zahtijevala tužiteljica, a Šimunoviću će sud vratiti 25 tisuća kuna koje je uplatio za jedno vještačenje, piše Večernji list.



Vlasnik smatra da pas nije kriv jer laje baš kao i svaki drugi pas, pa se ne radi o prekomjernoj buci. Najavio je stoga žalbu na ovu presudu.

Podsjetimo, susjedi su se žalili da pas Medo stalno laje, pa je on, prema sudskoj odluci, u kućnom pritvoru već dvije godine, i to od 22 sata do 7 sati ujutro.

Nakon presude, uslijedile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Prenosimo neke od njih: