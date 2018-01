BOŠNJAČKE STRANKE ŽESTOKO NAPALE HRVATSKU PREDSJEDNICU: ‘Kolinda je uvrijedila Bošnjake, to je politička okupacija BiH’

‘Predsjednica Hrvatske, gospođa Grabar-Kitarović, treba shvatiti da se preko Turske ne može upravljati Bošnjacima i da ta vrsta pristupa spada i u neku vrstu uvredljivog odnosa prema nama kao političkom, nacionalnom i državotvornom faktoru.’

Većinske bošnjačke političke stranke osudile su kao neprihvatljivo uplitanje pokušaj hrvatske predsjednice da utječe na turskog predsjednika kako bi pomogao izmijeniti izborni zakon u Bosni i Hercegovini čime bi Hrvati u toj zemlji ostvarili jednakopravnost.

‘Unutarnja pitanja BiH trebaju se rješavati u toj državi’

Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i vlasnik medijske grupacije Avaz, Fajrudin Radončić, koji je poznat po oštrim kritikama Stranke demokratske akcije, ali i turskih vlasti, izjavio je za taj list da se slaže s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Unutarnja pitanja BiH trebaju se rješavati u toj državi, a za predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, Radončić tvrdi da je tim potezom uvrijedila Bošnjake.



“Iako spadam u političare koji nerijetko imaju drukčije mišljenje od predsjednika Turske Erdogana, njegovu izjavu da se odnosi u BiH mogu rješavati u našoj zemlji smatram potpuno ispravnom i stoga je zaista podržavam. Usto, predsjednica Hrvatske, gospođa Grabar-Kitarović, treba shvatiti da se preko Turske ne može upravljati Bošnjacima i da ta vrsta pristupa spada i u neku vrstu uvredljivog odnosa prema nama, kao političkom, nacionalnom i državotvornom faktoru“, rekao je Radončić.

‘Nedopustivo je da se unutarnja politika naše zemlje kroji u Turskoj’

Avaz citira i bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića koji je istaknuo da se Hrvatska ranijih godina znala nasukati miješanjem u unutarnja pitanja BiH te da razgovori u Turskoj ‘o unutarnjem zakonodavstvu BiH nemaju nikakvih izgleda’. “Neće se to dogoditi, to je potpuna ‘naiva’, to se mora provesti u BiH između svih strana”, rekao je Josipović prema Avazu. Iz SDP-a BiH su priopćili da sastanak hrvatske predsjednice i turskog kolege na temu unutarnjih pitanja BiH ‘predstavlja svojevrsnu političku okupaciju’ Bosne i Hercegovine.

“Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra nedopustivim i neprihvatljivim da se unutarnja politika naše zemlje kroji u Turskoj na sastanku Kolinde Grabar-Kitarović i Recepa Tayipa Erdogana”, navodi SDP-a. Stranka tvrdi da je riječ o kontinuitetu miješanja u unutarnje stvari BiH.