KREŠO BELJAK: ‘Hrvatski temelji su truli, društvo je trulo, ovi izbori su to pokazali’

Komentirajući lokalne izbore, predsjednik HSS-a još jednom je poručio kako HSS neće sudjelovati ni u kakvom preslagivanju, te pozvao na preustroj države i promjenu izbornog zakona.

I Krešo Beljak proglasio je pobjedu na ovim lokalnim izborima. On je potvrdio mandat gradonačelnika Samobora te rekako kako je “HSS je u prvom krugu lokalnih izbora stranka koja je osvojila 34 župana, gradonačelnika i načelnika u Republici Hrvatskoj, 25 naših kandidata ima veće ili manje šanse u drugom krugu te zadržavamo čvrstu poziciju treće stranke po broju mandata lokalnih dužnosnika na državnoj razini” I to uspkrskoj problemima: “HSS je stranka koja je u zadnjih godinu dana trpjela velike udarce izvana i iznutra pa su lokalni izbori u stranci dočekani s upitnikom – jesmo li konsolidirali redove ili nismo. Imali smo prilike vidjeti druge stranke kako se hvale čvrstim pozicijama.”, rekao je Beljak.

Čestitao je članovima stranke koji su “na izbore izašli bez kune, bombardirani od svih ostalih i ostvarili zapažene rezultate”, kakve druge stranke, koje su se profilirale, nisu ostvarile.



“U Samoboru je bilo pet kandidata, HSS je dobio apsolutno povjerenje po treći puta i moram reći da je to velika čast za mene osobno i za stranku i obveza da smo u zadnjih osam godina radili dobro i da tako moramo nastaviti i dalje”, kazao je Beljak, prenosi N1.

‘Jedan parner se pokazao pošten, drugi baš i ne…’

Osvrnuo se i na cjelokupnu atmosferu lokalnih izbora. “Opća ocjena rezultata lokalnih izbora je da se nisu bitno promiješale karte na lokalnoj sceni. Uglavnom je ostalo sve isto. Tamo gdje je HSS bio jak, ostao je, gdje su lijeve stranke bile jake, ostale su jake i to govori da je Hrvatska spremna za promjenu ovog potrošenog sustava i na lokalnoj i na državnoj razini. Hrvatska je zrela za treću republiku, a HSS kao republikanska stranka, kao radićevska stranka će se boriti upravo za to. Hrvatska treba nove temelje, postojeći su truli, hrvatsko društvo je trulo i izbori su to pokazali. Hrvatska treba administrativni preustroj i promjenu izbornog zakona”, rekao je Beljak.

Upitan za najavljeno preslagivanje parlamentarne većine nakon lokalnih izbora, Beljak je rekao da postoji treća opcija, a to je manjinska vlast, kakvu je Hrvatska već imala. “Hrvatskoj ne trebaju novi parlamentarni izbori, a HSS neće sudjelovati u preslagivanju, nećemo varati birače koji su nam na izborima 11. rujna jasno dali svoj glas”, rekao je Beljak.

“HSS može surađivati sa svim strankama, a od naših potencijalnih budućih, ali i sadašnjih partnera očekujemo da s nama surađuju kao s ravnopravnim partnerima. Neki su se pokazali pošteni partneri, a neki raniji to nisu uspjeli”, rekao je Beljak.