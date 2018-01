KRENULA AKCIJA UKLANJANJA NASILNOG ŽUPANA: Tomašević stigao u Banske dvore na razgovor s Plenkovićem

Sastanak se održava u Banskim dvorima, a nedugo nakon nasilnog župana u zgradu je ušao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević u petak je ujutro došao u Zagreb na sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem. Sastanak se održava u Banskim dvorima, a nedugo nakon nasilnog župana u zgradu je ušao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NASILNOG HDZ-ovog ŽUPANA: ‘Prijetio je supruzi različitim zlom, hvatao za vrat i pljuskao’

Vrlo vjerojatno će čelni ljudi HDZ-a od Tomaševića tražiti da odstupi s odgovorne funkcije zbog DORH-ove optužnice zbog nasilja u obitelji.



Požeški župan Tomašević upravo ušao u @VladaRH na sastanak sa @AndrejPlenkovic, nije htio na ulasku odgovorit ni na jedno pitanje #n1info pic.twitter.com/7K5iMETu84 — Hrvoje Kresic (@hkresic) January 5, 2018

“Okrivljeniku se stavlja na teret da je od listopada 2015. godine do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom istovremeno ju rukama hvatao za vrat i pljuskao čime je kod oštećenice izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva. Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da ju tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu”, priopćio je DORH.

Pritisak s vrha stranke započeo je u trenutku kada je DORH podignuo optužnicu. Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je jučer kako bi bilo časno da se HDZ-ov župan povuče s tog mjesta.

“Bilo tko da je to učinio, neovisno o strankama, to je ružno i za osudu”, kazao je Kujundžić, a na pitanje o političkoj šteti za HDZ odgovorio je kako je šteta koju napravi pojedinac na određeni način i šteta stranci.

Slično je jučer ponovio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

“Očekujem da podnese ostavku. To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme”, kazao je. Istaknuo je da Tomašević ne može ostati župan jer to “nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ”.