KREĆE INVAZIJA NA DALMATINSKI BISER: Snimanje hit mjuzikla privući će ogroman broj turista, no otočani nisu baš oduševljeni

Nakon što je Dubrovnik stekao golemu popularnost zbog toga što je tamo snimana serija ‘Igra prijestolja’, na otoku Visu snimat će se najskuplja i najveća strana filmska produkcija u povijesti Hrvatske, zbog čega je već krenuo dolazak velikog broja ljudi iz ekipe na otok. Radi se o nastavku hit mjuzikla ‘Mamma Mia’ iz 2008.

Prvi dio ekipe već je stigao na Vis i postavljaju setove koje čuvaju zaštitari, a već početkom rujna očekuje se dolazak 700 ljudi iz produkcije. Među njima će biti i filmske zvijezde Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i drugi. Vis bi od svega trebao profitirati s 30 milijuna kuna zarade. Prvi nastavak Mamma Mie diljem svijeta zaradio je više od 600 milijuna američkih dolara, a očekuje se da će i njegov nastavak nakon deset godina polučiti velik uspjeh.

Grčki otok zamijenio dalmatinski biser

Na grčkom otoku Skopelos, gdje je sniman prvi nastavak, sada su očajni jer će filmski izmišljeni otok Kalokairi u drugom nastavku biti dalmatinski Vis.





‘Otočani su uzrujani. Ovaj je film bio veoma važan za nas i naš turizam’, rekao je gradonačelnik Skopelosa, Christos Vailoudis, piše Daily Mail.

Iz Universal Picturesa poručili su da je ta odluka donesena zbog uštede novca jer im je jeftinije snimati na Visu nego u Grčkoj. Vis bi tako, osim velike zarade, mogao dobiti i još veći broj turista.

Snimanje bi trebalo početi na jesen.

Cijene nekretnina skaču u nebo

Britanski mediji već naširoko pišu o tome i dodaju kako se na Visu sve kuće na tržištu prodaju u rekordnom roku, a kupuju ih većinom imućni Britanci ili Norvežani.

Jedan od njih je i Anthony Stancomb Fulham, koji je sa suprugom vlasnik renesansne palače uz more, a rekao je i daće zvijezda mjuzikla Meryl Streep tijekom snimanja vjerojatno odsjesti u njegovoj kući, piše Jutarnji list. Fulham je dodao i da su kuće bile veoma jeftine kad je on došao na Vis, no sada bi se to moglo promijeniti kada Mamma Mia 2 sniman na Visu postane veliki hit.

Kamene kuće kojima je sada cijena oko 90 tisuća eura mogle bi nakon toga doseći cijenu od 180 tisuća eura.

Otočani nisu oduševljeni

Osim skoka cijena nekretnina, na Vis bi sada moglo pohrliti sve više turista, što bi moglo zasmetati lokalcima. Tvrde da njihov otok nema infrastrukturu za veliku navalu turista, niti vode. Otok je i sada pun pa ne znaju kako će to izgledati kada počne dolaziti još više ljudi. Lokalci se žale da je plaža Stiniva zakrčena usidrenim brodovima, a takva je situacija i s Modrom špiljom na Biševu pa sada tamo razmišljaju o uvođenju ograničenja posjeta.

‘Jako je teško reći hoće li ovo za nas biti plus ili minus. Već sad u mjestu, u kojem zimi boravi 2000 stanovnika, u špici ljeta boravi dnevno po 12 ili 15 tisuća turista. Mi imamo izvore pitke vode, ali se zbog velike suše ove godine razmišlja o destilatorima’, kažu Višani za Jutarnji list.