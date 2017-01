KRAJEM TJEDNA STIŽU NAM EKSTREMNE HLADNOĆE: Pripremite se, temperature bi mogle pasti na -25°C!

Kako u najnovijoj prognozi za drugu polovicu tjedna najavljuje Crometeo, najhladnije će biti u petak i subotu kada će se noću temperature zraka čak ponegdje uz obalu približiti – 10 stupnjeva, a u Zagori blizu – 20, u najvišem gorju i ispod – 25.

Ekstremna hladnoća bit će dodatno pojačana olujnom burom. Osjetljive mediteranske biljne kulture uslijed ovog prodora pretrpit će štetu, a prije zahlađenja savjetuje se zaštita vodovodnih cijevi na otvorenom zbog velike mogućnosti pucanja.

Nakon stabilnog početka 2017. godine već s prvim danima nove godine vrijeme se promijenilo pa je na većem dijelu Jadrana završilo sušno razdoblje koje je trajalo više od mjesec dana. U unutrašnjosti je pao snijeg, osim na sjeveru gdje je ostalo suho, navodi Crometeo.

Tjedna prognoza za Jadran

Glavnina promjene vremena očekuje nas u prvom dijelu utorka, kada ponegdje može pasti i 20 litara kiše po kvadratnom metru. Jugo će puhati još u noći, a već ujutro će zapuhati umjerena, na udare i jaka bura. Sniježna granica će se tijekom jutra spustiti na oko 500 metara nadmorske visine. Razvedravanje će prvo zahvatiti sjeverni Jadran i tijekom dana će se proširiti na njegov ostatak. Najviše dnevne temperature od 6 do 11, a u zaobalju koji stupanj niže.Srijeda doslovno donosi zatišje pred buru. Veći dio dana bit će suho i sunčano, a krajem dana i osobito navečer umjeren porast naoblake. Još rano ujutro puhat će slaba bura, a danju će puhati slabo jugo i levant. Jutro će biti prohladno, u Zagori sa mrazom, a najviše dnevne temperature od 7 do 12, u zaobalju i koji stupanj niže.

Vrlo hladna zračna masa podrijetla sa područja Sibira počet će nam pristizati tijekom četvrtka. Zbog toga će noć i rano jutro biti najtopliji dio dana, a navečer će na cijelom Jadranu temperature potonuti ispod nule. Zapuhat će umjerena do jaka bura, navečer olujna s orkanskim udarima. Podno Velebita mogući su udari bure blizu 200 km/h. Oborina će biti samo u početku dana, osobito u noći. Na većem dijelu obale i otoka kiša, a u planinama snijeg. U Zagori se ponegdje snijeg može spustiti nisko. Oborine će se najdulje zadržati na jugu Dalmacije, osobito u Konavlima. Tijekom dana postupno razvedravanje sa sjevernog Jadrana proširit će se na njegov ostatak.

U petak posvuda pretežno vedro, uz jaku do olujnu buru s orkanskim udarima. Cijeloga dana na cijelom Jadranu temperature će biti ispod nule, pa će najviše dnevne temperature biti od -1 na otocima do -7 u zaobalju. Navečer će dodatno zahladiti pa će temperature u Zagori pasti ispod -10.

Subotu će donijeti pretežno vedro vrijeme, uz umjerenu do jaku buru koja će i dalje imati olujne udare, ali će slabiti u drugom dijelu dana. Subota će biti najhladniji dan tjedna i općenito najhladniji dan na Jadranu u posljednjih nekoliko godina. Osobito u Dalmaciji, mjestimice postoji mogućnost obaranja temperaturnih rekorda. U dijelovima Zagore, osobito u višim područjima, temperature se ujutro i navečer mogu približiti ekstremnih -20 stupnjeva. Uz obalu će biti uglavnom od -1 do -5 u najtoplijem dijelu dana, u Zagori i znatno hladnije.

U nedjelju će u početku biti pretežno vedro, ali se očekuje umjeren porast naoblake u drugom dijelu dana. Još će ujutro biti izrazito hladno, pa će debelih minusa biti čak i uz obalu, u Zagori ponovno i ispod -1. Tijekom dana očekuje se umjereno zatopljenje, pa bi se temperature nakon nekoliko dana mogle vratiti u pozitivu. Puhat će umjerena do pojačana tramontana.

Tjedna prognoza za unutrašnjost

U utorak tijekom dana slijedi razvedravanje sa sjeverozapada pa će veći dio dana biti djelomično sunčano. Više oblaka još prijepodne kad uglavnom u slavonskoj Posavini i Lici još može biti vrlo malo snijega. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Slavoniji sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4 Celzijeva stupnja.

Srijeda nam donosi hladno i većinom suho vrijeme. U prvom dijelu dana u većini krajeva će biti bar malo sunca, a ujutro je mjestimice moguća i magla. Poslijepodne sve oblačnije, a kako se bližimo večeri tako raste mogućnost za slabu susnježicu ili slab snijeg, osobito u Slavoniji. Količina oborina će ipak biti mala. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža noćna temperatura od -10 do -4, a najviša dnevna između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva.

U četvrtak dosta oblaka, ali su moguća i kraća sunčana razdoblja. Ponegdje može naletjeti koja snježna pahulja, ali samo bi se u gorskim krajevima mogao zadržati koji centimetar novog snijega. Zapuhat će umjeren, poslijepodne jak, na udare ponegdje i olujan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, a najviša dnevna između -1 i 3 Celzijeva stupnja, ali će se s jačanjem vjetra činiti sve hladnije.

U petak dosta oblaka, ali većinom suho s kraćim sunčanim razdobljima. Bit će vrlo hladno i vjetrovito, a u gorskim predjelima ponegdje može biti slabog snijega. Puhat će jak vjetar sjevernih smjerova, a temperatura zraka će cijeli dan biti u minusu. U noći i ujutro od -13 do -7, a danju od -8 do -3°C, u planinama još hladnije!

I u subotu vrlo hladno uz umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova, ali ipak slabiji nego u četvrtak i petak. Bit će dosta oblaka, mjestimice s malo snijega. Noćna temperatura od -14 do -7, danju od -10 do -4°C. U planinama se temperatura može spustiti i do -20°C.

U nedjelju bez značajnije promjene u odnosu na subotu, samo bi poslijepodne hladnoća mogla malo popustiti.