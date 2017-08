KRAJ SUKOBA PANTOVČAKA I BANSKIH DVORA? Predsjednica i premijer dogovorili niz novih imenovanja

Iako su se predsjednica i premijer dugo sukobljavali oko vanjske politike, kada je u pitanju smjena diplomata, uspjeli su se brzo dogovoriti.

Zadnjih mjeseci, sukob predsjednice i premijera bio je prilično očit. U svakom poslu u kojem se predsjednicu išta pita, od nabave novih aviona do tajnih službi, Kolinda Grabar Kitarović imala je dijametralno suprotan stav od Andreja Plenkovića. Sve je kulminiralo njemim kritiziranjem ministra obrane Damira Krstičevića, a prilično znakovito je bilo je i to što oboje putuju u New York na Opću skupštinu UN-a.

Ustaljena je diplomatska praksa da se svake godine u UN-u izmjenjuju predsjednici i premijeri te je tako bilo svake godine, osim 2007. kad su predsjednik Stjepan Mesić i premijer Sanader zajedno putovali u New York. A oni nisu krili razmirice.



Mnogi analitičari vide vanjsku politiku kao glavni predmet sukoba Banskih dvora i Pantovčaka. I premijer i predsjednica diplomati, a svaki od njih gura drugo usmjerenje – Plenković želi ojačati poziciju Hrvatske u EU, dok Grabar Kitarović ‘gura’ trilateralu i kao glavnog saveznika vidi SAD. Zato se dulje vrijeme nisu mogli dogovoriti oko imena novih veleposlanika iako je starima istekao mandat. No sada su konačno usuglasili pa je uslijedio i drugi krug imenovanja diplomata.

Goldstein joj je bio trn u oku

Filip Vučak, donedavni veleposlanik pri Svetoj Stolici u Vatikanu, od 1. rujna diplomatsku karijeru nastavit će u Francuskoj.

Predsjednica Odluku o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske donijela je u dogovoru s predsjednikom Vlade 26. srpnja, a premijer je supotpisao odluku pet dana ranije. Vučak je ujedno imenovan i stalnim predstavnikom Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) sa sjedištem u Parizu.

Prije njega, dužnost veleposlanika u Parizu obavljao je Ivo Goldstein, a predsjednica, kako je poznato, nije bila zadovoljna njegovim radom, kao i s nekolicinom drugih diplomata za koje je smatrala da su dovedeni po političkom ključu za vrijeme bivše SDP-ove Vlade. Kolinda Grabar-Kitarović još je za vrijeme Oreškovićeve Vlade tražila promjene u diplomaciji, no Goldstein je dočekao kraj mandata.

Novi veleposlanici u Srbiji, Indiji…

Isti dan predsjednica je donijela i odluku da s 1. rujnom novi veleposlanik u Beogradu postane Gordan Bakota. I njega je tadašnji ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković postavio za veleposlanika u Austriji, a na mjesto veleposlanika u Srbiji dolazi iz Ministarstva vanjskih poslova, gdje je bio pomoćnik ministra Stiera, a potom i ministrice Marije Pejčinović Burić.

U novoj turi diplomata, koju su dogovorili premijer i predsjednica, je i Petar Ljubičić, koji je 26. srpnja postao novi veleposlanik u Indiji, gdje je bio i otpravnik poslova, a u studenom 2011. tadašnji predsjednik Ivo Josipović dao mu je vjerodajnice za veleposlanika u Libiji.

Još jedan iskusni diplomat imenovan je u veleposlanstvu u Slovačkoj. Riječ je o Aleksandru Heini koji je karijeru u MVEP-u započeo još 1991. Bio je šef kabineta Miomiru Žužulu od 2003. do 2005., a nakon toga postaje veleposlanik u Danskoj i Islandu, 2009. postaje ravnatelj Uprave za Europu i Sjevernu Ameriku, a 2012. ambasador u Švicarskoj.

Bivši načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, Drago Lovrić, kažu izvori s Pantovčaka, trebao bi postati novi veleposlanik u Kataru. I Buljević i Lovrić su predsjedničin izbor. Kako piše Jutarnji list, oko imenovanja ovih novih diplomata nije bilo nesuglasica između premijera i predsjednice.