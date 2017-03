KRAJ IZNADPROSJEČNO TOPLOG VREMENA, VRAĆA SE HLADNOĆA: Temperature će idućeg tjedna pasti i do nule, ali pogoršanje neće potrajati…

Nakon nekoliko iznimno toplih dana za ožujak, s temperaturama od 20 i više stupnjeva celzijevih, opet nas čeka promjena vremena i pad temperatura. Do promjene bi moglo doći već sutra pa će početkom idućeg tjedna opet biti potrebni zimski kaputi, ali i kišobrani.

Meteorolozi javljaju da će znatno zahladjeti u cijeloj zemlji, a očekuju se i padaline. Već sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, a na Jadranu, u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije bit će kiše, pljuskova i grmljavine. U gorju je moguća i susnježica i snijeg. Razvedtir će se sutra poslijepodne sa sjevera, a puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak, javlja DHMZ.

Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a od sredine dana na sjevernom dijelu okrenut će na jaku, na udare i olujnu buru, koja će se do kraja dana proširiti duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a na moru 10 i 13 °C. Najviša dnevna uglavnom od 8 do 13, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 18 °C.





Unatoč naoblaci, na kopnu će tijekom ovog vikenda i dalje biti toplo. Za Zagreb se sutra predviđa najniža temperatura od četiri stupnja Celzijeva, a najviša 12, što je ipak nešto niže od današnje. Već u ponedjeljak će jutarnje temperature biti osjetno niže pa će Zagreb tako mjeriti samo jedan stupanj, dok će najviša dnevna temperatura biti 13 stupnjeva.

Gospić će u ponedjeljak i utorak opet imati zimske temperature. Ujutro će biti tek nula stupnjeva. Nulu će početkom tjedna mjeriti i Karlovac, Koprivnica, Osijek, Požega, Ogulin, Sinj, Slatina, Slavonski Brod, Vinkovci, Virovitica i Vukovar.

U Dalmaciji temperature ipak neće biti toliko niske kao na kopnu, pa će u Splitu najniže temperature biti 6-8 stupnjeva, a najviše će se tijekom idućeg tjedna tamo kretati od 15 do 22 stupnja.

Hladnoća ipak neće potrajati dugo pa se tako sredinom i krajem tjedna opet vraćaju prave proljetne temperature do 20 stupnjeva.