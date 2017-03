KRAJ HLADNOG RAZDOBLJA: Spremite zimsku odjeću, temperature se penju do 16 stupnjeva Celzija

Nakon još malo nestabilnosti s kišom i burom u petak u idućih tjedan dana diljem Lijepe naše očekuje nas lijepo i sunčano vrijeme.

Proljeće koje kalendarski tek treba nastupiti ovih je dana po vremenskoj prognozi već stiglo u Hrvatsku. Tako će se prekrasno i sunčano današnje vrijeme produžiti i u idućih nekoliko dana.

No, još ponešto nestabilnosti očekuje se u petak kada nas očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i vjetrovito vrijeme. Ponegdje u unutrašnjosti, u noći i ujutro i na sjevernom Jadranu, kiša ili poneki pljusak, a prema kraju dana većinom u Lici u višem gorju može biti i snijega. Zapuhat će umjeren, na udare i jak sjeverac, a na Jadranu i bura koja će u drugome dijelu dana na udare biti i olujna. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6, u gorju ponegdje i malo niža, a na Jadranu od 7 do 12. Najviša dnevna između 7 i 13, na Jadranu od 12 do 17 °C.





Sunčano sve do srijede

Vikend pred nama, kako se može iščitati iz prognoze DHMZ-a, bit će lijep. Temperature na kopnu kretet će se do 12 stupnjeva, dok će one na kranjem jugu zemlje sezati i do 14 stupnjeva Celzija. Padalina neće biti.

Nastavak lijepog vremena vidljiv je na sedmodnevnoj prognozi sve do srijede kada će temperatura na moru, primjerice u Metkoviću i Pločama iznositi i 16 stupnjava Cezlija.