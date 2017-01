KOSOR SE RUGA BANDIĆU: ‘A da zaledimo Savu, pa imamo klizalište cijelu godinu?’

Sinoć je u Zagrebu započeo veliki, ali kratkoročni projekt nanošenja snijega i uređenja skijaške staze u Bakačevoj ulici u središtu grada.

Snijeg je podno Kaptola cijelu prošlu noć iz Gornje Bistre dovozilo četrdesetak kamiona da bi potom radnici s pomoću strojeva izradili snježnu stazu dugu 168 metara, a široku do 11 metara.

Ne oduševljava je ‘lauf’ podno Kaptola

Niz nju će se sutra, 4. siječnja, u sklopu višednevnog skijaškog spektakla ‘VIP Snow Queen Trophy’ spustiti neka od najvećih imena u povijesti tog sporta: Marc Girardelli, Alberto Tomba, Marcel Hirscher, Anemarie Moser-Pröll, Petra Kronberger, Pernilla Wiberg, Tina Maze, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister, Nicole Hosp te domaćica i domaćin natjecanja Janica i Ivica Kostelić i još mnogi drugi.



Sav taj spektakl nije impresionirao bivšu predsjednicu Vlade i HDZ-a Jadranku Kosor koja se poslovično ironično obrecnula na nj putem Twittera.

“A da snježna staza bude od Markovog trga preko uspinjače do Ilice, pa kroz sve ulice, pa do Save, pa zaledit Savu, pa klizalište cijelu godinu”, tvitnula je Kosor narugavši se tako i gradonačelniku Milanu Bandiću koji je sve to amenovao.