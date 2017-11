KOSOR O ‘PITANJU SVIH PITANJA’: Mogu li Hrvati i Srbi živjeti zajedno i može li se prošlost ostaviti u prošlosti?

Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se ratnih godina u kojima je, kao novinarka javne televizije i kao članica kriznog programa koji se emitirao čitavog dana, osobno svjedočila svemu što se događalo.

‘Svih ovih godina radeći s prognanicima upoznala sam mnoge koji su rekli da se ne žele vratiti zbog duboko emocionalnih razloga. Oni koji su se vratili imaju osiguranu kakvu takvu egzistenciju. Tvrdim da su sve hrvatske Vlade radile za povratak života u Vukovar. Država nije mogla otvarati radna mjesta u Vukovaru. Imamo poseban zakon o Vukovaru, obećana su i dva nova, nadam se da će ih biti’ iskanula je Jadranka Kosor te dodala kako u sinergiji s gradskom vlasti država mora učiniti više, osobito za mlade koji nemaju perspektivu u tom gradu.

TUŽNA POVORKA U VUKOVARU: Tisuće koračale gradom, predsjednica stigla u braniteljskim čizmama i poslala poruku Srbiji

Kazala je kako ne možemo očekivati da Vlada nešto napravi te da je za dolazak mladih u Vukovar potrebno napraviti puno više, da on bude privlačan za mlade obitelji. Istaknula je kako na Vukovar treba gledati kao hrvatski grad, a ne kao grad spomenik.



Prisjetila se i kolege i prijatelja Siniše Glavaševića čije riječi i snažne poruke upućene iz Vukovara i 26 godina poslije još uvijek odzvanjanju.

‘Kao prijateljica Siniše Glavaševića mogu svjedočiti o njegovim nadljuskim naporima, ali i njegovih kolegica i kolega, koji su se za Vukovar branili jednako kao i branitelji s puškom u ruci. To je bilo jedno slavno vrijeme, kada smo svi znali biti zajedno’, rekla je Kosor u emisiji N1 televizije povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

Prokomentirala je i što bi novi zakon mogao donijeti Vukovaru.

‘Ostaje dio pitanja na koje politika nije dala odgovore. Ovo je prigoda da se pitanja vezana za suživot otvaraju. To je pitanje svih pitanja – mogu li Hrvati i Srbi živjeti zajedno, može li se prošlost ostaviti u prošlosti i mogu li se djeca nadati drugačijem životu i miru. To su teme koje vlast u Vukovaru i Vlada trebaju otvarati. Imamo na snazi Ustavni zakon o pravima manjina i još su neke stvari sakrivene i mnogi smatraju da se neće reaktivirati. Traži se postavljanje dvojezičnih ploča. Ako smatramo da neke zakone treba mijenjati onda to treba staviti na dnevni red i promijeniti ih. Takva pitanja trebamo postavljati na današnji dan’, smatra Kosor.

Na pitanje ima li premijer Plenković hrabrosti za uvođenje takvi promjena.

‘Ne treba imati hrabrosti da se govori o problemima. Trebate pitati premijera ima li volje, ali ne na današnji dan. Vukovar je simbol pobjede. Promjene na bolje i u skladu s ustavnim načelima i načelima pokojnog predsjednika Tuđmana treba staviti na jedno mjesto, okupiti ljude i razgovarati. Treba napraviti tamo neki okrugli stol i savjetovanje gdje bi se govorilo o budućnosti’, zaključila je Jadranka Kosor.